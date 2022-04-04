https://ria.ru/20220404/posol-1781782178.html
Посла России вызывали в МИД ФРГ из-за провокации националистов в Буче
Посла России вызывали в МИД ФРГ из-за провокации националистов в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Посла России вызывали в МИД ФРГ из-за провокации националистов в Буче
Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в понедельник в МИД ФРГ, 40 российских дипломатов объявлены персонами нон-грата в связи с событиями в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:11
2022-04-04T21:11
2022-04-04T21:21
обострение ситуации в днр и лнр
россия
германия
в мире
мид германии
дмитрий песков
киевская область
киев
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в понедельник в МИД ФРГ, 40 российских дипломатов объявлены персонами нон-грата в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии."Четвертого апреля посол России был вызван в МИД ФРГ, где ему была заявлена официальная позиция федерального правительства Германии в связи с событиями в г. Буча (Киевская область, Украина). В изложении Берлина прямую ответственность за это "военное преступление" несут российские военнослужащие", - говорится в заявлении.В ответ посол выразил "категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина, поспешившего, не дожидаясь проведения независимого расследования событий в городе Буча, встать на сторону киевского режима, который ранее был неоднократно уличен в распространении недостоверной информации". Также посол изложили российскую версию произошедшего.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781767499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, в мире, мид германии, дмитрий песков, киевская область, киев, совет безопасности оон
21:11 04.04.2022 (обновлено: 21:21 04.04.2022)
Посла России вызывали в МИД ФРГ из-за провокации националистов в Буче
Посольство: посла России Нечаева вызывали в МИД ФРГ из-за провокации националистов в Буче
БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в понедельник в МИД ФРГ, 40 российских дипломатов объявлены персонами нон-грата в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте дипмиссии.
"Четвертого апреля посол России
был вызван в МИД ФРГ
, где ему была заявлена официальная позиция федерального правительства Германии
в связи с событиями в г. Буча (Киевская область
, Украина
). В изложении Берлина
прямую ответственность за это "военное преступление" несут российские военнослужащие", - говорится в заявлении.
В ответ посол выразил "категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина, поспешившего, не дожидаясь проведения независимого расследования событий в городе Буча, встать на сторону киевского режима, который ранее был неоднократно уличен в распространении недостоверной информации". Также посол изложили российскую версию произошедшего.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева
в адрес Москвы
, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН
.