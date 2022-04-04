https://ria.ru/20220404/posol-1781781888.html
МИД объяснил вызов чешского посла
МИД объяснил вызов чешского посла - РИА Новости, 04.04.2022
МИД объяснил вызов чешского посла
Посла Чехии в Москве вызвали в МИД РФ, чтобы заявить ему протест из-за высылки российского дипломата, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:07
2022-04-04T21:07
2022-04-04T21:08
витезслав пивонька
россия
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_84d1f2e4aae99e73e300621cce784f0a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посла Чехии в Москве вызвали в МИД РФ, чтобы заявить ему протест из-за высылки российского дипломата, сообщил МИД РФ."Четвертого апреля в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с очередной антироссийской провокацией чешской стороны – объявлением 29 марта с.г. "persona nоn grata" советника-посланника Посольства России в Праге", - говорится в заявлении МИД."Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220403/diplomaty-1781500143.html
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_3e67cadfd22610710356b48408f4fd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витезслав пивонька, россия, чехия, в мире
21:07 04.04.2022 (обновлено: 21:08 04.04.2022)
МИД объяснил вызов чешского посла
Посла Чехии вызвали в МИД РФ, ему заявлен протест из-за высылки российского дипломата