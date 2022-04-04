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МИД объяснил вызов чешского посла - РИА Новости, 04.04.2022
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МИД объяснил вызов чешского посла
МИД объяснил вызов чешского посла - РИА Новости, 04.04.2022
МИД объяснил вызов чешского посла
Посла Чехии в Москве вызвали в МИД РФ, чтобы заявить ему протест из-за высылки российского дипломата, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:07
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витезслав пивонька
россия
чехия
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посла Чехии в Москве вызвали в МИД РФ, чтобы заявить ему протест из-за высылки российского дипломата, сообщил МИД РФ."Четвертого апреля в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с очередной антироссийской провокацией чешской стороны – объявлением 29 марта с.г. "persona nоn grata" советника-посланника Посольства России в Праге", - говорится в заявлении МИД."Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220403/diplomaty-1781500143.html
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витезслав пивонька, россия, чехия, в мире
21:07 04.04.2022 (обновлено: 21:08 04.04.2022)
 
МИД объяснил вызов чешского посла

Посла Чехии вызвали в МИД РФ, ему заявлен протест из-за высылки российского дипломата

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посла Чехии в Москве вызвали в МИД РФ, чтобы заявить ему протест из-за высылки российского дипломата, сообщил МИД РФ.
"Четвертого апреля в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с очередной антироссийской провокацией чешской стороны – объявлением 29 марта с.г. "persona nоn grata" советника-посланника Посольства России в Праге", - говорится в заявлении МИД.
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"Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа", - добавили в ведомстве.
 
Витезслав ПивонькаРоссияЧехияВ мире
 
 
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