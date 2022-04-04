https://ria.ru/20220404/posol-1781781888.html

МИД объяснил вызов чешского посла

МИД объяснил вызов чешского посла - РИА Новости, 04.04.2022

МИД объяснил вызов чешского посла

Посла Чехии в Москве вызвали в МИД РФ, чтобы заявить ему протест из-за высылки российского дипломата, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:07

2022-04-04T21:07

2022-04-04T21:08

витезслав пивонька

россия

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_84d1f2e4aae99e73e300621cce784f0a.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посла Чехии в Москве вызвали в МИД РФ, чтобы заявить ему протест из-за высылки российского дипломата, сообщил МИД РФ."Четвертого апреля в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с очередной антироссийской провокацией чешской стороны – объявлением 29 марта с.г. "persona nоn grata" советника-посланника Посольства России в Праге", - говорится в заявлении МИД."Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220403/diplomaty-1781500143.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

витезслав пивонька, россия, чехия, в мире