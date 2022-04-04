https://ria.ru/20220404/pomosch-1781671019.html

Тюменские власти окажут адресную социальную помощь 300 тысячам жителей

Тюменские власти окажут адресную социальную помощь 300 тысячам жителей - РИА Новости, 04.04.2022

Тюменские власти окажут адресную социальную помощь 300 тысячам жителей

Единовременную социальную помощь в размере 2 тысяч рублей получат около 300 тысяч неработающих пенсионеров и людей, получающих пенсии по инвалидности, сообщили... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:26

2022-04-04T13:26

2022-04-04T13:26

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ТЮМЕНЬ, 4 апр - РИА Новости. Единовременную социальную помощь в размере 2 тысяч рублей получат около 300 тысяч неработающих пенсионеров и людей, получающих пенсии по инвалидности, сообщили в правительстве Тюменской области.Предложение оказать материальную помощь пожилым жителям региона выразил губернатор Александр Моор, областная дума в марте единогласно проголосовала за принятие этой инициативы."Единовременная адресная социальная помощь в размере 2 000 рублей будет оказана проживающим в Тюменской области неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости или инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор... Всего в Тюменской области единовременную адресную социальную помощь получат около 300 тысяч человек", - сообщили в региональном правительстве.Помощь предоставляется без оформления заявлений. С апреля выплаты поступают на счета получателей в банке, на которые им перечисляются пенсии, с мая доставка также будет производиться "Почтой России" на дом в соответствии с графиком.

https://ria.ru/20220329/stroitelstvo-1780654667.html

https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779617840.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр моор, тюменская область, россия, почта россии