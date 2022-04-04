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Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2022
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Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме
Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2022
Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме
Желание Польши ввести санкции в отношении членов "Единой России" спровоцировано стремлением стать новым проектом "анти-Россия", РФ может предложить ответные... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:31
2022-04-04T13:37
политика
польша
россия
госдума рф
адальби шхагошев
матеуш моравецкий
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Желание Польши ввести санкции в отношении членов "Единой России" спровоцировано стремлением стать новым проектом "анти-Россия", РФ может предложить ответные экономические и политические меры, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР Адальби Шхагошев.Премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник сообщил, что Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия"."Мы себе никогда в ногу не стреляем. Конечно, будет ответ с нашей стороны, но он должен помогать или нашей экономике, или нашей внешней политике", - заявил депутат.Отвечая на вопрос о том, какие именно Россия может предпринять меры, парламентарий отметил, что это могут быть политические или экономические санкции, но подчеркнул, что ответ РФ на такое решение обязательно будет адекватным и объективным."Польша берет лидерство в реализации проекта "анти-Россия". Этот проект до сих пор реализовывала Украина, видимо, коллективный Запад почувствовал, что Украина его больше не тянет, поэтому они подобрали Польшу", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20220404/moravetskiy-1781645205.html
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html
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политика, польша, россия, госдума рф, адальби шхагошев, матеуш моравецкий, евросоюз, санкции в отношении россии
13:31 04.04.2022 (обновлено: 13:37 04.04.2022)
 
Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме

Депутат Шхагошев: Польша хочет ввести санкции из стремления стать новой анти-Россией

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Желание Польши ввести санкции в отношении членов "Единой России" спровоцировано стремлением стать новым проектом "анти-Россия", РФ может предложить ответные экономические и политические меры, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР Адальби Шхагошев.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник сообщил, что Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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"Мы себе никогда в ногу не стреляем. Конечно, будет ответ с нашей стороны, но он должен помогать или нашей экономике, или нашей внешней политике", - заявил депутат.
Отвечая на вопрос о том, какие именно Россия может предпринять меры, парламентарий отметил, что это могут быть политические или экономические санкции, но подчеркнул, что ответ РФ на такое решение обязательно будет адекватным и объективным.
"Польша берет лидерство в реализации проекта "анти-Россия". Этот проект до сих пор реализовывала Украина, видимо, коллективный Запад почувствовал, что Украина его больше не тянет, поэтому они подобрали Польшу", - отметил парламентарий.
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ПолитикаПольшаРоссияГосдума РФАдальби ШхагошевМатеуш МоравецкийЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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