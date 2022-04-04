13:31 04.04.2022 (обновлено: 13:37 04.04.2022)
Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме
Депутат Шхагошев: Польша хочет ввести санкции из стремления стать новой анти-Россией
© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Желание Польши ввести санкции в отношении членов "Единой России" спровоцировано стремлением стать новым проектом "анти-Россия", РФ может предложить ответные экономические и политические меры, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР Адальби Шхагошев.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник сообщил, что Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия".
"Мы себе никогда в ногу не стреляем. Конечно, будет ответ с нашей стороны, но он должен помогать или нашей экономике, или нашей внешней политике", - заявил депутат.
Отвечая на вопрос о том, какие именно Россия может предпринять меры, парламентарий отметил, что это могут быть политические или экономические санкции, но подчеркнул, что ответ РФ на такое решение обязательно будет адекватным и объективным.
"Польша берет лидерство в реализации проекта "анти-Россия". Этот проект до сих пор реализовывала Украина, видимо, коллективный Запад почувствовал, что Украина его больше не тянет, поэтому они подобрали Польшу", - отметил парламентарий.