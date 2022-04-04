https://ria.ru/20220404/polsha-1781672132.html

Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме

Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2022

Польша стремится стать новой анти-Россией, считают в Госдуме

Желание Польши ввести санкции в отношении членов "Единой России" спровоцировано стремлением стать новым проектом "анти-Россия", РФ может предложить ответные... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:31

2022-04-04T13:31

2022-04-04T13:37

политика

польша

россия

госдума рф

адальби шхагошев

матеуш моравецкий

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Желание Польши ввести санкции в отношении членов "Единой России" спровоцировано стремлением стать новым проектом "анти-Россия", РФ может предложить ответные экономические и политические меры, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР Адальби Шхагошев.Премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник сообщил, что Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии "Единая Россия"."Мы себе никогда в ногу не стреляем. Конечно, будет ответ с нашей стороны, но он должен помогать или нашей экономике, или нашей внешней политике", - заявил депутат.Отвечая на вопрос о том, какие именно Россия может предпринять меры, парламентарий отметил, что это могут быть политические или экономические санкции, но подчеркнул, что ответ РФ на такое решение обязательно будет адекватным и объективным."Польша берет лидерство в реализации проекта "анти-Россия". Этот проект до сих пор реализовывала Украина, видимо, коллективный Запад почувствовал, что Украина его больше не тянет, поэтому они подобрали Польшу", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20220404/moravetskiy-1781645205.html

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html

польша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, польша, россия, госдума рф, адальби шхагошев, матеуш моравецкий, евросоюз, санкции в отношении россии