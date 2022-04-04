https://ria.ru/20220404/polsha-1781657445.html
В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США
В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США - РИА Новости, 04.04.2022
В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США
Линия руководства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, она антироссийская и воинственная, это может привести к росту напряженности, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:35
2022-04-04T12:35
2022-04-04T17:18
в мире
польша
ярослав качиньский
дмитрий песков
россия
сша
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Линия руководства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, она антироссийская и воинственная, это может привести к росту напряженности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность Польши разместить ядерное оружие.Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США."В целом линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте", — сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли это поводом для беспокойства в Кремле и как Россия может повлиять на попытки разместить ядерное оружие в Польше.
https://ria.ru/20220403/polsha-1781546481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, польша, ярослав качиньский, дмитрий песков, россия, сша
12:35 04.04.2022 (обновлено: 17:18 04.04.2022)
В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США
Песков назвал идею Качиньского разместить ядерное оружие США в Польше антироссийской