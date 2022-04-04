https://ria.ru/20220404/polsha-1781657445.html

В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США

В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США - РИА Новости, 04.04.2022

В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США

Линия руководства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, она антироссийская и воинственная, это может привести к росту напряженности, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:35

2022-04-04T12:35

2022-04-04T17:18

в мире

польша

ярослав качиньский

дмитрий песков

россия

сша

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Линия руководства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, она антироссийская и воинственная, это может привести к росту напряженности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность Польши разместить ядерное оружие.Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США."В целом линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте", — сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли это поводом для беспокойства в Кремле и как Россия может повлиять на попытки разместить ядерное оружие в Польше.

https://ria.ru/20220403/polsha-1781546481.html

польша

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, польша, ярослав качиньский, дмитрий песков, россия, сша