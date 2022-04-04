https://ria.ru/20220404/polety-1781731474.html
Ariana Afghan Airlines планирует начать полеты в Россию, сообщил источник
Ariana Afghan Airlines планирует начать полеты в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 04.04.2022
Ariana Afghan Airlines планирует начать полеты в Россию, сообщил источник
Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines планирует открыть рейсы в Россию в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:37
2022-04-04T16:37
2022-04-04T16:38
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines планирует открыть рейсы в Россию в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, близкий к российским авиавластям."Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines планирует в ближайшее время открыть рейсы в Россию", - сказал источник.Россия с 9 апреля снимает ограничения по борьбе с COVID, распространявшиеся на регулярные и чартерные рейсы, и возобновляет сообщение более чем с 50 дружественными странами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.Как уточнили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, речь идет о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с 52 государствами и территориями: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.Как сообщал РИА Новости источник в министерстве транспорта Афганистана в начале марта, руководство ведомства обсудило с представителями российской авиации возможность возобновления авиасообщения между Кабулом и Москвой.Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено после прихода к власти талибов*.* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220404/egipet-1781627819.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире, михаил мишустин, россия, афганистан, кабул (город), москва
16:37 04.04.2022 (обновлено: 16:38 04.04.2022)
Ariana Afghan Airlines планирует начать полеты в Россию, сообщил источник
Афганская Ariana Afghan Airlines планирует начать полеты в Россию в ближайшее время
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines планирует открыть рейсы в Россию в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, близкий к российским авиавластям.
"Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines планирует в ближайшее время открыть рейсы в Россию", - сказал источник.
Россия
с 9 апреля снимает ограничения по борьбе с COVID, распространявшиеся на регулярные и чартерные рейсы, и возобновляет сообщение более чем с 50 дружественными странами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в понедельник.
Как уточнили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, речь идет о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с 52 государствами и территориями: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.
Как сообщал РИА Новости источник в министерстве транспорта Афганистана в начале марта, руководство ведомства обсудило с представителями российской авиации возможность возобновления авиасообщения между Кабулом
и Москвой
.
Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено после прихода к власти талибов*.
* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность