https://ria.ru/20220404/polety-1781731474.html

Ariana Afghan Airlines планирует начать полеты в Россию, сообщил источник

Ariana Afghan Airlines планирует начать полеты в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 04.04.2022

Ariana Afghan Airlines планирует начать полеты в Россию, сообщил источник

Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines планирует открыть рейсы в Россию в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:37

2022-04-04T16:37

2022-04-04T16:38

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines планирует открыть рейсы в Россию в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, близкий к российским авиавластям."Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines планирует в ближайшее время открыть рейсы в Россию", - сказал источник.Россия с 9 апреля снимает ограничения по борьбе с COVID, распространявшиеся на регулярные и чартерные рейсы, и возобновляет сообщение более чем с 50 дружественными странами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.Как уточнили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, речь идет о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с 52 государствами и территориями: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.Как сообщал РИА Новости источник в министерстве транспорта Афганистана в начале марта, руководство ведомства обсудило с представителями российской авиации возможность возобновления авиасообщения между Кабулом и Москвой.Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено после прихода к власти талибов*.* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220404/egipet-1781627819.html

https://ria.ru/20220404/shri-lanka-1781617334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости - туризм, в мире, михаил мишустин, россия, афганистан, кабул (город), москва