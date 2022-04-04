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Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог - РИА Новости, 04.04.2022
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Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог
Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог - РИА Новости, 04.04.2022
Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог
Эффект Гало-22 могли наблюдать москвичи в понедельник, он "предупреждает" об ухудшении погоды через сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:30
2022-04-04T14:30
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Эффект Гало-22 могли наблюдать москвичи в понедельник, он "предупреждает" об ухудшении погоды через сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во вторник к столице подойдет фронт, пойдут осадки, в среду будет ненастная погода."Это классическое Гало. Оно само по себе бесцветно, но по мере нарастания интенсивности его внутренний край приобретает красноватый оттенок, по удалению от центра переходящий в желтый. Область внутри кольца - она, как правило, темнее, чем окружающее небо", - добавил синоптик.
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общество, евгений тишковец
14:30 04.04.2022
 
Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог

Метеоролог заявил, что наблюдавшийся в Москве эффект Гало-22 говорит об ухудшении погоды

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодой человек на снегокате в парке "Сокольники" в Москве
Молодой человек на снегокате в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодой человек на снегокате в парке "Сокольники" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Эффект Гало-22 могли наблюдать москвичи в понедельник, он "предупреждает" об ухудшении погоды через сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это разновидность Гало, называется Гало-22, потому что оно имеет угловой радиус 22 градуса и представляет собой цельное кольцо, которое описывается вокруг Солнца. Причиной тому отражение или преломление солнечного света кристалликами льда, рассеянными в атмосфере, кристаллами льда выступают гидрометеоры, которые составляют перистые облака. Они движутся впереди теплого фронта и тем самым предупреждают нас о надвигающемся ухудшении погоды, которое происходит примерно через сутки - то, что завтра к вечеру и получим", - рассказал Тишковец, комментируя видеозапись с солнечным эффектом.
По его словам, во вторник к столице подойдет фронт, пойдут осадки, в среду будет ненастная погода.
"Это классическое Гало. Оно само по себе бесцветно, но по мере нарастания интенсивности его внутренний край приобретает красноватый оттенок, по удалению от центра переходящий в желтый. Область внутри кольца - она, как правило, темнее, чем окружающее небо", - добавил синоптик.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:10
Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду
 
ОбществоЕвгений Тишковец
 
 
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