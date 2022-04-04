https://ria.ru/20220404/pogoda-1781690231.html
Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог
Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог - РИА Новости, 04.04.2022
Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог
Эффект Гало-22 могли наблюдать москвичи в понедельник, он "предупреждает" об ухудшении погоды через сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:30
2022-04-04T14:30
2022-04-04T14:30
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Эффект Гало-22 могли наблюдать москвичи в понедельник, он "предупреждает" об ухудшении погоды через сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во вторник к столице подойдет фронт, пойдут осадки, в среду будет ненастная погода."Это классическое Гало. Оно само по себе бесцветно, но по мере нарастания интенсивности его внутренний край приобретает красноватый оттенок, по удалению от центра переходящий в желтый. Область внутри кольца - она, как правило, темнее, чем окружающее небо", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20220404/pogoda-1781650345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, евгений тишковец
Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог
Метеоролог заявил, что наблюдавшийся в Москве эффект Гало-22 говорит об ухудшении погоды
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Эффект Гало-22 могли наблюдать москвичи в понедельник, он "предупреждает" об ухудшении погоды через сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это разновидность Гало, называется Гало-22, потому что оно имеет угловой радиус 22 градуса и представляет собой цельное кольцо, которое описывается вокруг Солнца. Причиной тому отражение или преломление солнечного света кристалликами льда, рассеянными в атмосфере, кристаллами льда выступают гидрометеоры, которые составляют перистые облака. Они движутся впереди теплого фронта и тем самым предупреждают нас о надвигающемся ухудшении погоды, которое происходит примерно через сутки - то, что завтра к вечеру и получим", - рассказал Тишковец, комментируя видеозапись с солнечным эффектом.
По его словам, во вторник к столице подойдет фронт, пойдут осадки, в среду будет ненастная погода.
"Это классическое Гало. Оно само по себе бесцветно, но по мере нарастания интенсивности его внутренний край приобретает красноватый оттенок, по удалению от центра переходящий в желтый. Область внутри кольца - она, как правило, темнее, чем окружающее небо", - добавил синоптик.