https://ria.ru/20220404/pogoda-1781690231.html

Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог

Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог - РИА Новости, 04.04.2022

Москвичи могли наблюдать эффект Гало-22, сообщил метеоролог

Эффект Гало-22 могли наблюдать москвичи в понедельник, он "предупреждает" об ухудшении погоды через сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:30

2022-04-04T14:30

2022-04-04T14:30

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Эффект Гало-22 могли наблюдать москвичи в понедельник, он "предупреждает" об ухудшении погоды через сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во вторник к столице подойдет фронт, пойдут осадки, в среду будет ненастная погода."Это классическое Гало. Оно само по себе бесцветно, но по мере нарастания интенсивности его внутренний край приобретает красноватый оттенок, по удалению от центра переходящий в желтый. Область внутри кольца - она, как правило, темнее, чем окружающее небо", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220404/pogoda-1781650345.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец