https://ria.ru/20220404/plati-1781141802.html

В цифровом лабиринте. Пора ли россиянам переходить на криптовалюту

В цифровом лабиринте. Пора ли россиянам переходить на криптовалюту - РИА Новости, 04.04.2022

В цифровом лабиринте. Пора ли россиянам переходить на криптовалюту

С конца февраля россияне испытывают трудности при приобретении цифровых продуктов, подписок и игр — теперь не расплатиться в одно касание банковской картой. Как РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:00

2022-04-04T08:00

2022-04-04T15:02

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. С конца февраля россияне испытывают трудности при приобретении цифровых продуктов, подписок и игр — теперь не расплатиться в одно касание банковской картой. Как обойти ограничения — в материале РИА Новости.Без Netflix и AdobeПроцесс, начавшийся в феврале с блокировки международных платежных систем Visa и Mastercard, привел к парадоксальной ситуации — в России сохраняется огромный платежеспособный спрос на зарубежные приложения и сервисы, но, например, покупка игры в Steam превращается в "увлекательный квест".Проблема усугубляется тем, что многие компании приостановили деятельность на российском рынке. Так, шведский музыкальный сервис Spotify — аудиостриминг, запущенный у нас в 2020-м, закрыл представительство и свернул все дела. Недоступна премиум-подписка, и само приложение исчезнет из App Store и Google Play.Впрочем, это крайность. Большинство IT-компаний именно что приостановили деятельность, чаще всего ссылаясь на проблемы из-за ограничений платежных систем. А эти ограничения можно обойти.В марте россияне активно рассчитывались за цифровой контент подарочными картами. Многие сервисы предлагали такую услугу, а карты разного номинала реализовывали отечественные ретейлеры. Теперь этот путь прикрыли — так, Apple прекратила продажу подарочных карт в App Store, единственном магазине приложений для iPhone и iPad.Непростая ситуация и у геймеров, но варианты еще есть. В Steam (магазин игр для ПК) можно внести деньги через QIWI-кошелек, хотя и не совсем привычным способом. Нужно создать новый кошелек, открыв в нем счет в казахстанских тенге, а после конвертаций уже выводить на Steam. Однако придется переплатить за комиссии.Криптовалютное спасение?Робкие надежды на платежные альтернативы не оправдываются — российские карты "Мир" не принимают. Китайская UnionPay пока экзотика."Да, есть возможность платить за подписки через UnionPay — эти карты выпускают Россельхозбанк, Почта Банк, Газпромбанк и некоторые другие. Но пользователи жалуются либо на дороговизну, либо на необходимость звонить в банк и подтверждать транзакции на сумму больше тысячи рублей. И далеко не каждый сервис поддерживает эту платежную систему", — предупреждает старший аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.И как не вспомнить о многочисленных криптовалютах — биткоин, эфир и прочие догикоины. Перспективно, да, но только в теории. Скажем, подписку Netflix на месяц все равно не оплатить."Большинство зарубежных сервисов не принимает цифровую валюту из-за неопределенности в регулировании. Другая трудность — высокий порог входа. Купить монету на крупных биржах картой российского банка уже не получится. Придется использовать P2P-площадки или обменники. В первом случае возможны проблемы с выводом средств, а во втором нужно создавать собственный криптокошелек и следовать некоторым правилам, чтобы к нему не получили доступ третьи лица", — говорит Дмитрий Кудинов, операционный менеджер компании EMCD, одного из крупнейших майнинг-пулов в Восточной Европе."Если нет счета в иностранном банке, то процесс усложняется. Надо найти посредника, который, получив от вас монеты, пришлет в ответ номер карты. Вероятность нарваться на мошенника высока. Криптобиржи тоже прекращают работу с российскими картами. На популярном Binance через них уже не отправить деньги", — отмечает Андрей Завертяев, юрист Ассоциации содействия развитию цифровой экономики и блокчейн-технологий.Посредники и перекупщикиВ этих условия возникает серый рынок подписок и лицензий. Наплыв таких предложений особенно заметен в мессенджере Telegram.Чаще всего схема такая. Пользователь оставляет заявку через телеграм-бот, с ним связывается посредник и называет стоимость услуги. Комиссия ограничивается лишь аппетитом продавца: на волне паники в начале марта некоторые просили две-три цены оплаты сервиса. Сейчас рынок поспокойнее — 20-40 процентов.Но даже если вас не смущает немалая наценка, не забывайте о рисках. Посредники требуют доступ к вашей учетной записи — это довольно опасный момент, особенно когда речь идет о данных, связанных с работой.Некоторые предлагают самостоятельно приобрести подписку через виртуальную карту, вводя данные вручную, — тоже, разумеется, не бесплатно. И никто не знает, сколько проработает эта схема (вместе с оплаченными подписками), поэтому не стоит брать лицензию на софт дольше чем на месяц.

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https://ria.ru/20220328/kriptovalyuta-1779662241.html

https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, почта банк, россельхозбанк, газпромбанк, apple iphone, telegram (приложение), apple ipad