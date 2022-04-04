Украинские войска выпустили два снаряда по Первомайску в ЛНР
ЛНР: украинские войска выпустили два снаряда калибра 152 миллиметра по Первомайску
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 152 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщает представительство в Telegram-канале, обстрел произошел в 11.45 мск со стороны населенного пункта Камышеваха.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.