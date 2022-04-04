https://ria.ru/20220404/pervomaysk-1781660620.html

Украинские войска выпустили два снаряда по Первомайску в ЛНР

Украинские войска выпустили два снаряда по Первомайску в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские войска выпустили два снаряда по Первомайску в ЛНР

Украинские войска выпустили два снаряда калибром 152 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:46

2022-04-04T12:46

2022-04-04T12:46

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 152 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в Telegram-канале, обстрел произошел в 11.45 мск со стороны населенного пункта Камышеваха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

первомайск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, первомайск