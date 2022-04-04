https://ria.ru/20220404/peregovory-1781775565.html

Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.04.2022

Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной, заявил, что шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:37

2022-04-04T20:37

2022-04-04T20:37

россия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

владимир мединский

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной, заявил, что шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать."Насчет шансов: вы знаете, шансы есть всегда. Я об этом уже не раз говорил. И мы нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать. Цели нашей операции объявлены были президентом, и мы работаем над тем, чтобы эти цели были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается, готовится. Надеюсь, он будет в конечном итоге создан и окончательно во всех своих положениях сформулирован", - сказала министр на пресс-конференции в понедельник."Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации, как я понимаю, работают достаточно интенсивно, по крайней мере с нашей стороны такая работа ведется", - указал он.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи.Очередной раунд очных переговоров состоялся на прошлой неделе в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.

https://ria.ru/20220404/zapad-1781776277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, киев, стамбул