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Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/peregovory-1781775565.html
Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной
Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной, заявил, что шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:37
2022-04-04T20:37
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной, заявил, что шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать."Насчет шансов: вы знаете, шансы есть всегда. Я об этом уже не раз говорил. И мы нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать. Цели нашей операции объявлены были президентом, и мы работаем над тем, чтобы эти цели были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается, готовится. Надеюсь, он будет в конечном итоге создан и окончательно во всех своих положениях сформулирован", - сказала министр на пресс-конференции в понедельник."Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации, как я понимаю, работают достаточно интенсивно, по крайней мере с нашей стороны такая работа ведется", - указал он.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи.Очередной раунд очных переговоров состоялся на прошлой неделе в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
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россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, киев, стамбул
20:37 04.04.2022
 
Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

Лавров о переговорах с Украиной: шансы есть всегда, надо, чтобы они реализовались

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной, заявил, что шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать.
"Насчет шансов: вы знаете, шансы есть всегда. Я об этом уже не раз говорил. И мы нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать. Цели нашей операции объявлены были президентом, и мы работаем над тем, чтобы эти цели были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается, готовится. Надеюсь, он будет в конечном итоге создан и окончательно во всех своих положениях сформулирован", - сказала министр на пресс-конференции в понедельник.
"Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации, как я понимаю, работают достаточно интенсивно, по крайней мере с нашей стороны такая работа ведется", - указал он.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 20:31
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров
Очередной раунд очных переговоров состоялся на прошлой неделе в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 20:15
Высокомерие, которое захлестнуло США, до добра не доведет, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинКиевСтамбул
 
 
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