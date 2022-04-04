Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной
Лавров о переговорах с Украиной: шансы есть всегда, надо, чтобы они реализовались
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной, заявил, что шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать.
"Насчет шансов: вы знаете, шансы есть всегда. Я об этом уже не раз говорил. И мы нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать. Цели нашей операции объявлены были президентом, и мы работаем над тем, чтобы эти цели были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается, готовится. Надеюсь, он будет в конечном итоге создан и окончательно во всех своих положениях сформулирован", - сказала министр на пресс-конференции в понедельник.
"Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации, как я понимаю, работают достаточно интенсивно, по крайней мере с нашей стороны такая работа ведется", - указал он.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи.
Очередной раунд очных переговоров состоялся на прошлой неделе в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.