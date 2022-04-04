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В Кремле отказались ответить на вопрос о сценариях переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/peregovory-1781663343.html
В Кремле отказались ответить на вопрос о сценариях переговоров с Украиной
В Кремле отказались ответить на вопрос о сценариях переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.04.2022
В Кремле отказались ответить на вопрос о сценариях переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, рассматриваются ли в Кремле сценарии, когда переговоры с Украиной будут... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:55
2022-04-04T12:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, рассматриваются ли в Кремле сценарии, когда переговоры с Украиной будут бессмысленны."Оставляю без ответа этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Кремле сценарии, когда переговоры с Украиной будут бессмысленны и что еще должно произойти, в чем еще должны обвинить Россию, чтобы у Киева остался только вариант завершения конфликта - капитуляция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, украина, дмитрий песков
12:55 04.04.2022
 
В Кремле отказались ответить на вопрос о сценариях переговоров с Украиной

Песков не ответил на вопрос о сценариях, когда переговоры с Украиной будут бессмысленными

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, рассматриваются ли в Кремле сценарии, когда переговоры с Украиной будут бессмысленны.
"Оставляю без ответа этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Кремле сценарии, когда переговоры с Украиной будут бессмысленны и что еще должно произойти, в чем еще должны обвинить Россию, чтобы у Киева остался только вариант завершения конфликта - капитуляция.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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