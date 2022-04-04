https://ria.ru/20220404/pensiya-1781615007.html

Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии

Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии - РИА Новости, 04.04.2022

Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии

Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:46

2022-04-04T09:46

2022-04-04T09:46

общество

пенсия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).Согласно сообщению, проактивное информирование граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений началось с 2022 года. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг. Данные будут поступать раз в три года."На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже более 740 тысяч человек", - говорится в сообщении.Информационное письмо знакомит граждан с условиями получения права на страховую пенсию по старости, содержит данные, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также предполагаемый размер пенсии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/pensiya-1781344045.html

https://ria.ru/20220328/pensii-1780477866.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, пенсия