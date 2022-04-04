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Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии - РИА Новости, 04.04.2022
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Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии
Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии - РИА Новости, 04.04.2022
Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии
Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:46
2022-04-04T09:46
общество
пенсия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).Согласно сообщению, проактивное информирование граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений началось с 2022 года. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг. Данные будут поступать раз в три года."На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже более 740 тысяч человек", - говорится в сообщении.Информационное письмо знакомит граждан с условиями получения права на страховую пенсию по старости, содержит данные, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также предполагаемый размер пенсии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/pensiya-1781344045.html
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общество, пенсия
09:46 04.04.2022
 
Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии

Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии на портале госуслуг

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Согласно сообщению, проактивное информирование граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений началось с 2022 года. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг. Данные будут поступать раз в три года.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 17:07В России
Повышение пенсий с апреля коснется 4 миллионов россиян
"На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже более 740 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Информационное письмо знакомит граждан с условиями получения права на страховую пенсию по старости, содержит данные, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также предполагаемый размер пенсии.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 14:52
Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам
 
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