https://ria.ru/20220404/pakistan-1781606319.html
Имрана Хана сняли с поста премьер-министра Пакистана
Имрана Хана сняли с поста премьер-министра Пакистана - РИА Новости, 04.04.2022
Имрана Хана сняли с поста премьер-министра Пакистана
Премьер-министр Пакистана Имран Хан был снят с поста премьера после роспуска парламента страны, но продолжит занимать эту должность до назначения временного... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:10
2022-04-04T08:10
2022-04-04T08:10
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан был снят с поста премьера после роспуска парламента страны, но продолжит занимать эту должность до назначения временного премьера государства."Вследствие роспуска Национальной ассамблеи президентом Пакистана в соответствии со статьей 58 (1) в сочетании со статьей 48 (1) конституции Исламской Республики Пакистан,… Имран Ахмад Хан Ниази немедленно прекратил занимать должность премьер-министра Пакистана", - говорится в уведомлении от кабинета министров.Вместе с тем, как сообщил президент Пакистана Ариф Алви, Хан останется на этом посту до назначения временного премьера."Имран Ахмад Хан Ниази остается премьер-министром до назначения временного премьер-министра в соответствии со статьей 224 A (4) конституции Исламской Республики Пакистан", - сообщил президент Пакистана в Twitter.Ранее в воскресенье президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент страны. Это произошло вскоре после того, как вице-спикер парламента Касим Сури отклонил вотум недоверия премьер-министру, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия вызвало недовольство оппозиционных партий, которые заявили, что опротестуют это решение в суде.По данным министра информации и телерадиовещания Фарруха Хабиба, новые парламентские выборы в Пакистане состоятся через 90 дней.
https://ria.ru/20220403/pakistan-1781520260.html
https://ria.ru/20220403/pakistan-1781530380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ариф алви, пакистан, имран хан
Имрана Хана сняли с поста премьер-министра Пакистана
Премьер-министра Пакистана Имрана Хана сняли с поста после роспуска парламента страны
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан был снят с поста премьера после роспуска парламента страны, но продолжит занимать эту должность до назначения временного премьера государства.
"Вследствие роспуска Национальной ассамблеи президентом Пакистана
в соответствии со статьей 58 (1) в сочетании со статьей 48 (1) конституции Исламской Республики Пакистан,… Имран Ахмад Хан Ниази немедленно прекратил занимать должность премьер-министра Пакистана", - говорится в уведомлении от кабинета министров.
Вместе с тем, как сообщил президент Пакистана Ариф Алви
, Хан останется на этом посту до назначения временного премьера.
"Имран Ахмад Хан Ниази остается премьер-министром до назначения временного премьер-министра в соответствии со статьей 224 A (4) конституции Исламской Республики Пакистан", - сообщил президент Пакистана в Twitter.
Ранее в воскресенье президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент страны. Это произошло вскоре после того, как вице-спикер парламента Касим Сури отклонил вотум недоверия премьер-министру, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия вызвало недовольство оппозиционных партий, которые заявили, что опротестуют это решение в суде.
По данным министра информации и телерадиовещания Фарруха Хабиба, новые парламентские выборы в Пакистане состоятся через 90 дней.