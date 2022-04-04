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Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/otdykh-1781688167.html
Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье
Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье - РИА Новости, 04.04.2022
Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье
Губернатор Олег Кожемяко пригласил на отдых в Приморье детей из Донбасса. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:23
2022-04-04T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
олег кожемяко
приморский край
украина
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Олег Кожемяко пригласил на отдых в Приморье детей из Донбасса."Сегодня по инициативе Ассамблеи народов Приморского края провели первый телемост между Приморьем и Донбассом... В ходе разговора предложили ребятам из Донбасса отдохнуть этим летом в Приморье. Представители республик определят потребность, а профильные ведомства в Приморском крае займутся организацией приема детей. Дети не только поправят здоровье, но и получат духовную адаптацию. Для этого Приморье готово разработать и предоставить онлайн-программы, которые познакомят ребят с крупнейшими музеями и культурными центрами России", - написал Кожемяко в Telegram.Он добавил, что подобные онлайн-встречи будут проводиться несколько раз в месяц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220401/siroty-1781270044.html
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олег кожемяко, приморский край, украина, общество
14:23 04.04.2022
 
Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье

Глава Приморья Кожемяко пригласил детей из Донбасса на летний отдых в регион

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Военнослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Олег Кожемяко пригласил на отдых в Приморье детей из Донбасса.
"Сегодня по инициативе Ассамблеи народов Приморского края провели первый телемост между Приморьем и Донбассом... В ходе разговора предложили ребятам из Донбасса отдохнуть этим летом в Приморье. Представители республик определят потребность, а профильные ведомства в Приморском крае займутся организацией приема детей. Дети не только поправят здоровье, но и получат духовную адаптацию. Для этого Приморье готово разработать и предоставить онлайн-программы, которые познакомят ребят с крупнейшими музеями и культурными центрами России", - написал Кожемяко в Telegram.
Он добавил, что подобные онлайн-встречи будут проводиться несколько раз в месяц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 13:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Львова-Белова допустила передачу детей-сирот из Донбасса в российские семьи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОлег КожемякоПриморский крайУкраинаОбщество
 
 
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