Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье
Глава Приморья Кожемяко пригласил детей из Донбасса на летний отдых в регион
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Военнослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Олег Кожемяко пригласил на отдых в Приморье детей из Донбасса.
"Сегодня по инициативе Ассамблеи народов Приморского края провели первый телемост между Приморьем и Донбассом... В ходе разговора предложили ребятам из Донбасса отдохнуть этим летом в Приморье. Представители республик определят потребность, а профильные ведомства в Приморском крае займутся организацией приема детей. Дети не только поправят здоровье, но и получат духовную адаптацию. Для этого Приморье готово разработать и предоставить онлайн-программы, которые познакомят ребят с крупнейшими музеями и культурными центрами России", - написал Кожемяко в Telegram.
Он добавил, что подобные онлайн-встречи будут проводиться несколько раз в месяц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.