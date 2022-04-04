https://ria.ru/20220404/otdykh-1781688167.html

Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье

Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье - РИА Новости, 04.04.2022

Детей из Донбасса пригласили на летний отдых в Приморье

Губернатор Олег Кожемяко пригласил на отдых в Приморье детей из Донбасса. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:23

2022-04-04T14:23

2022-04-04T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

олег кожемяко

приморский край

украина

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Олег Кожемяко пригласил на отдых в Приморье детей из Донбасса."Сегодня по инициативе Ассамблеи народов Приморского края провели первый телемост между Приморьем и Донбассом... В ходе разговора предложили ребятам из Донбасса отдохнуть этим летом в Приморье. Представители республик определят потребность, а профильные ведомства в Приморском крае займутся организацией приема детей. Дети не только поправят здоровье, но и получат духовную адаптацию. Для этого Приморье готово разработать и предоставить онлайн-программы, которые познакомят ребят с крупнейшими музеями и культурными центрами России", - написал Кожемяко в Telegram.Он добавил, что подобные онлайн-встречи будут проводиться несколько раз в месяц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220401/siroty-1781270044.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег кожемяко, приморский край, украина, общество