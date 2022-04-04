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Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК - РИА Новости, 04.04.2022
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Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК
Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК - РИА Новости, 04.04.2022
Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК
Правительство РФ ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения в ОПК с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей, сообщил вице-премьер РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:25
2022-04-04T14:46
юрий борисов (вице-премьер)
экономика
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения в ОПК с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Юрий Борисов добавил, что правительством сегодня на системной основе ведется работа по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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юрий борисов (вице-премьер), экономика, россия
14:25 04.04.2022 (обновлено: 14:46 04.04.2022)
 
Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК

Правительство работает над ускорением темпов и объемов импортозамещения в ОПК

CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации / Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации /
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения в ОПК с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Юрий Борисов добавил, что правительством сегодня на системной основе ведется работа по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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