https://ria.ru/20220404/opk-1781688770.html
Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК
Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК - РИА Новости, 04.04.2022
Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК
Правительство РФ ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения в ОПК с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей, сообщил вице-премьер РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:25
2022-04-04T14:25
2022-04-04T14:46
юрий борисов (вице-премьер)
экономика
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения в ОПК с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Юрий Борисов добавил, что правительством сегодня на системной основе ведется работа по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий борисов (вице-премьер), экономика, россия
14:25 04.04.2022 (обновлено: 14:46 04.04.2022)
Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК
Правительство работает над ускорением темпов и объемов импортозамещения в ОПК