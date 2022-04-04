https://ria.ru/20220404/opk-1781688770.html

Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК

Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК - РИА Новости, 04.04.2022

Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК

Правительство РФ ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения в ОПК с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей, сообщил вице-премьер РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:25

2022-04-04T14:25

2022-04-04T14:46

юрий борисов (вице-премьер)

экономика

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения в ОПК с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Юрий Борисов добавил, что правительством сегодня на системной основе ведется работа по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

россия

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Влада Копылова

юрий борисов (вице-премьер), экономика, россия