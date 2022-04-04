https://ria.ru/20220404/oon-1781694387.html

США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН

США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН - РИА Новости, 04.04.2022

США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:43

2022-04-04T14:43

2022-04-04T14:57

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Рейтер."Это (участие РФ в СПЧ) неправильно, поэтому мы считаем, что Генассамблее ООН пора проголосовать за то, чтобы ее отстранили", - приводит агентство слова Томас-Гринфилд.Рейтер напоминает, что государство можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети стран в ГА.

https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, россия, сша, линда томас-гринфилд