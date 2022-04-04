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США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН - РИА Новости, 04.04.2022
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США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН
США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН - РИА Новости, 04.04.2022
США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:43
2022-04-04T14:57
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
россия
сша
линда томас-гринфилд
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Рейтер."Это (участие РФ в СПЧ) неправильно, поэтому мы считаем, что Генассамблее ООН пора проголосовать за то, чтобы ее отстранили", - приводит агентство слова Томас-Гринфилд.Рейтер напоминает, что государство можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети стран в ГА.
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, россия, сша, линда томас-гринфилд
14:43 04.04.2022 (обновлено: 14:57 04.04.2022)
 
США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН

Представители США будут добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Рейтер.
"Это (участие РФ в СПЧ) неправильно, поэтому мы считаем, что Генассамблее ООН пора проголосовать за то, чтобы ее отстранили", - приводит агентство слова Томас-Гринфилд.
Рейтер напоминает, что государство можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети стран в ГА.
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В миреООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияСШАЛинда Томас-Гринфилд
 
 
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