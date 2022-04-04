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Замгенсека ООН проведет встречу в Минобороны России - РИА Новости, 04.04.2022
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Замгенсека ООН проведет встречу в Минобороны России
Замгенсека ООН проведет встречу в Минобороны России - РИА Новости, 04.04.2022
Замгенсека ООН проведет встречу в Минобороны России
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс проведет встречу в Минобороны РФ в ходе своего визита в Москву. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:04
2022-04-04T13:50
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс проведет встречу в Минобороны РФ в ходе своего визита в Москву."С Вами, я надеюсь, мы сегодня и здесь, и впоследствии в министерстве обороны, обсудим практические вопросы, которые требуется решать", - сказал он на встрече с Гриффитсом.
https://ria.ru/20220404/oon-1781656942.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, сергей лавров
13:04 04.04.2022 (обновлено: 13:50 04.04.2022)
 
Замгенсека ООН проведет встречу в Минобороны России

Замгенсека ООН во время поездки в Москву проведет встречу в Минобороны России

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс проведет встречу в Минобороны РФ в ходе своего визита в Москву.
"С Вами, я надеюсь, мы сегодня и здесь, и впоследствии в министерстве обороны, обсудим практические вопросы, которые требуется решать", - сказал он на встрече с Гриффитсом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:33
У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСергей Лавров
 
 
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