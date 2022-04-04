https://ria.ru/20220404/oon-1781666020.html

Замгенсека ООН проведет встречу в Минобороны России

Замгенсека ООН проведет встречу в Минобороны России - РИА Новости, 04.04.2022

Замгенсека ООН проведет встречу в Минобороны России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс проведет встречу в Минобороны РФ в ходе своего визита в Москву. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:04

2022-04-04T13:04

2022-04-04T13:50

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс проведет встречу в Минобороны РФ в ходе своего визита в Москву."С Вами, я надеюсь, мы сегодня и здесь, и впоследствии в министерстве обороны, обсудим практические вопросы, которые требуется решать", - сказал он на встрече с Гриффитсом.

https://ria.ru/20220404/oon-1781656942.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, сергей лавров