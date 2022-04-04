https://ria.ru/20220404/oon-1781656942.html
У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле
У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2022
У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле
Президент Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:33
2022-04-04T12:33
2022-04-04T12:46
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом."Нет, у президента нет в планах. По линии министерства иностранных дел", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста, планируются ли какие-то контакты президента с Гриффитсом, прибывшим в Москву.Гриффитс будет обсуждать в Москве перспективы достижения гуманитарного прекращения огня на Украине, затем он посетит Киев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/zakharova-1781655389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, дмитрий песков
12:33 04.04.2022 (обновлено: 12:46 04.04.2022)
У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле
Песков: у Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН Гриффитсом