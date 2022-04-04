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У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2022
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У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле
У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2022
У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле
Президент Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:33
2022-04-04T12:46
в мире
россия
оон
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом."Нет, у президента нет в планах. По линии министерства иностранных дел", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста, планируются ли какие-то контакты президента с Гриффитсом, прибывшим в Москву.Гриффитс будет обсуждать в Москве перспективы достижения гуманитарного прекращения огня на Украине, затем он посетит Киев.
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в мире, россия, оон, дмитрий песков
12:33 04.04.2022 (обновлено: 12:46 04.04.2022)
 
У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле

Песков: у Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН Гриффитсом

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
"Нет, у президента нет в планах. По линии министерства иностранных дел", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста, планируются ли какие-то контакты президента с Гриффитсом, прибывшим в Москву.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
12:29В мире
"В худших традициях". Захарова о нежелании Британии созвать СБ ООН по Буче
Гриффитс будет обсуждать в Москве перспективы достижения гуманитарного прекращения огня на Украине, затем он посетит Киев.
 
В миреРоссияООНДмитрий Песков
 
 
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