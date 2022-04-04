https://ria.ru/20220404/oon-1781656942.html

У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле

У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2022

У Путина в планах нет контактов с замгенсека ООН, заявили в Кремле

Президент Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:33

2022-04-04T12:33

2022-04-04T12:46

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом."Нет, у президента нет в планах. По линии министерства иностранных дел", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста, планируются ли какие-то контакты президента с Гриффитсом, прибывшим в Москву.Гриффитс будет обсуждать в Москве перспективы достижения гуманитарного прекращения огня на Украине, затем он посетит Киев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/zakharova-1781655389.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, оон, дмитрий песков