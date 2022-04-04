13:59 04.04.2022 (обновлено: 14:15 04.04.2022)
В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти
Правительство внесло в Госдуму проект с поправками о независимости ОНК от органов власти
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный усовершенствовать порядок формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), поправки содержат положение о независимости ОНК от органов госвласти и невмешательстве в их деятельность политических партий и международных организаций, проект доступен в электронной базе палаты.
"Вводятся положения о независимости ОНК от органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также недопустимости вмешательства политических партий, международных и иностранных организаций в сферу деятельности ОНК", - отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, предлагается увеличить с 90 до 120 дней срок выдвижения кандидатов в состав ОНК, а также на 15 дней срок принятия советом Общественной палаты РФ решения о назначении члена ОНК либо об отклонении предложенной кандидатуры и на 15 дней увеличить срок выдачи мандатов членам ОНК.
Также предлагается наделить совет ОП правом на прекращение полномочий членов ОНК по собственной инициативе в случае грубого нарушения Кодекса этики членов ОНК либо ненадлежащего исполнения членами своих обязанностей, например, за непосещение ими мест принудительного содержания.
"Законопроектом изменяется требование к некоммерческим организациям, имеющим право выдвигать кандидатуры в состав ОНК, путем сокращения с 5 до 3 лет срока осуществления правозащитной деятельности этой некоммерческой организацией", - также отмечается в материалах к проекту.
15 октября 2021, 18:51ОНК запустила горячую линию для жалоб на пытки в российских колониях