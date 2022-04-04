Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/onk-1781679014.html
В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти
В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти - РИА Новости, 04.04.2022
В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный усовершенствовать порядок формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК),... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:59
2022-04-04T14:15
политика
онк
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
россия
госдума рф
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный усовершенствовать порядок формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), поправки содержат положение о независимости ОНК от органов госвласти и невмешательстве в их деятельность политических партий и международных организаций, проект доступен в электронной базе палаты.Кроме того, предлагается увеличить с 90 до 120 дней срок выдвижения кандидатов в состав ОНК, а также на 15 дней срок принятия советом Общественной палаты РФ решения о назначении члена ОНК либо об отклонении предложенной кандидатуры и на 15 дней увеличить срок выдачи мандатов членам ОНК.Также предлагается наделить совет ОП правом на прекращение полномочий членов ОНК по собственной инициативе в случае грубого нарушения Кодекса этики членов ОНК либо ненадлежащего исполнения членами своих обязанностей, например, за непосещение ими мест принудительного содержания."Законопроектом изменяется требование к некоммерческим организациям, имеющим право выдвигать кандидатуры в состав ОНК, путем сокращения с 5 до 3 лет срока осуществления правозащитной деятельности этой некоммерческой организацией", - также отмечается в материалах к проекту.
https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, онк, общественно-наблюдательная комиссия (онк), россия, госдума рф, правительство рф
13:59 04.04.2022 (обновлено: 14:15 04.04.2022)
 
В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти

Правительство внесло в Госдуму проект с поправками о независимости ОНК от органов власти

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный усовершенствовать порядок формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), поправки содержат положение о независимости ОНК от органов госвласти и невмешательстве в их деятельность политических партий и международных организаций, проект доступен в электронной базе палаты.
"Вводятся положения о независимости ОНК от органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также недопустимости вмешательства политических партий, международных и иностранных организаций в сферу деятельности ОНК", - отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, предлагается увеличить с 90 до 120 дней срок выдвижения кандидатов в состав ОНК, а также на 15 дней срок принятия советом Общественной палаты РФ решения о назначении члена ОНК либо об отклонении предложенной кандидатуры и на 15 дней увеличить срок выдачи мандатов членам ОНК.
Также предлагается наделить совет ОП правом на прекращение полномочий членов ОНК по собственной инициативе в случае грубого нарушения Кодекса этики членов ОНК либо ненадлежащего исполнения членами своих обязанностей, например, за непосещение ими мест принудительного содержания.
"Законопроектом изменяется требование к некоммерческим организациям, имеющим право выдвигать кандидатуры в состав ОНК, путем сокращения с 5 до 3 лет срока осуществления правозащитной деятельности этой некоммерческой организацией", - также отмечается в материалах к проекту.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 18:51
ОНК запустила горячую линию для жалоб на пытки в российских колониях
 
ПолитикаОНКОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)РоссияГосдума РФПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала