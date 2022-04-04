https://ria.ru/20220404/onk-1781679014.html

В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти

В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти - РИА Новости, 04.04.2022

В Госдуму внесли проект о независимости ОНК от органов власти

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный усовершенствовать порядок формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК),... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:59

2022-04-04T13:59

2022-04-04T14:15

политика

онк

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

россия

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный усовершенствовать порядок формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), поправки содержат положение о независимости ОНК от органов госвласти и невмешательстве в их деятельность политических партий и международных организаций, проект доступен в электронной базе палаты.Кроме того, предлагается увеличить с 90 до 120 дней срок выдвижения кандидатов в состав ОНК, а также на 15 дней срок принятия советом Общественной палаты РФ решения о назначении члена ОНК либо об отклонении предложенной кандидатуры и на 15 дней увеличить срок выдачи мандатов членам ОНК.Также предлагается наделить совет ОП правом на прекращение полномочий членов ОНК по собственной инициативе в случае грубого нарушения Кодекса этики членов ОНК либо ненадлежащего исполнения членами своих обязанностей, например, за непосещение ими мест принудительного содержания."Законопроектом изменяется требование к некоммерческим организациям, имеющим право выдвигать кандидатуры в состав ОНК, путем сокращения с 5 до 3 лет срока осуществления правозащитной деятельности этой некоммерческой организацией", - также отмечается в материалах к проекту.

https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, онк, общественно-наблюдательная комиссия (онк), россия, госдума рф, правительство рф