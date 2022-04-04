https://ria.ru/20220404/oligarkhiya-1781703521.html

Fox News: США при Байдене превратились из демократии в олигархию

Fox News: США при Байдене превратились из демократии в олигархию - РИА Новости, 04.04.2022

Fox News: США при Байдене превратились из демократии в олигархию

Президентство Джо Байдена привело к превращению США из демократии в олигархию, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий программы Unfiltered Дэн Бонгино. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:21

2022-04-04T15:21

2022-04-04T18:09

цены на нефть

александр новак

джо байден

ирак

россия

blackrock

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_6b37abc05a52b8679e5e050cdfecb747.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президентство Джо Байдена привело к превращению США из демократии в олигархию, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий программы Unfiltered Дэн Бонгино.Он обратил внимание на последствия кризисных ситуаций, с которыми сталкивается страна: сильнее всего от них, по мнению Бонгино, страдают малоимущие слои населения, и это заставляет задуматься, не свернула ли Америка на путь олигархии."Неужели мы уже сейчас живем при олигархии? Неужели нами управляет небольшая группа могущественных элит, которые устанавливают особые правила для себя, то есть имущих, в то время как для всех остальных, неимущих, действуют отдельные нормы?" — задался вопросом телеведущий.В подтверждение своей догадки он привел высказывание президента одной из крупнейших в США инвестиционных компаний BlackRock Роба Капито, которого отнес к числу "несомненно имущих" людей."Он говорил о неимущих, о нас — и это просто шедевр: "Наше поколение, придя в магазин, впервые не сможет купить там что хочется. А наше поколение довольно избалованное, ему никогда не приходилось ничем жертвовать". Серьезно, что ли? Надо бы спросить об этом у ветеранов Ирака, которые вернулись домой без рук и ног", — сказал Бонгино.При этом он раскритиковал само видение Капито понятия "избалованности". "Чтобы расставить все точки над i: вы избалованны, если не хотите платить по десять долларов за бензин и жить в условиях недостатка еды. При этом у него-то проблем никаких нет: мужик из BlackRock из числа имущих. Ему это все до лампочки. Он, наверное, даже не знает, сколько за бензин платит", — предположил Бонгино.Ранее президент США Джо Байден назвал рекордный рост топливных цен на американском рынке "подорожанием Путина", признав, однако, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине — из-за постпандемийного восстановления спроса, за которым не поспевало предложение.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.После того как Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/toplivo-1781701862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/otstavka-1781470947.html

https://ria.ru/20220404/oruzhie-1781624691.html

https://ria.ru/20220404/bayden-1781674059.html

ирак

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, александр новак, джо байден, ирак, россия, blackrock, сша