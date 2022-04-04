https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781746191.html

В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу

В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 04.04.2022

В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу

В Московской области отменили требования к стационарам по соблюдению профилактики от коронавируса, следует из распоряжения вице-губернатора, опубликованного 4... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:29

2022-04-04T17:29

2022-04-04T17:36

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:194:2870:1808_1920x0_80_0_0_0fdfc7ca7445954a482196bbae31d311.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Московской области отменили требования к стационарам по соблюдению профилактики от коронавируса, следует из распоряжения вице-губернатора, опубликованного 4 апреля на сайте регионального правительства."Признать не подлежащим применению распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 15.07.2020 № 86-р "Об утверждении Стандарта организации работы государственных учреждений социального обслуживания Московской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в распоряжении.Как уточнялось в документе от 2020 года, профилактические мероприятия в отношении посетителей учреждений и получателей услуг касались учреждения, оказывающие стационарное и полустационарное социальное обслуживание: реабилитационные центры, социальные приюты, кризисный центр, центр социального обслуживания населения и др.

https://ria.ru/20220404/koronavirus-1781637033.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19