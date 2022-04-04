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В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 04.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781746191.html
В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу
В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 04.04.2022
В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу
В Московской области отменили требования к стационарам по соблюдению профилактики от коронавируса, следует из распоряжения вице-губернатора, опубликованного 4... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:29
2022-04-04T17:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Московской области отменили требования к стационарам по соблюдению профилактики от коронавируса, следует из распоряжения вице-губернатора, опубликованного 4 апреля на сайте регионального правительства."Признать не подлежащим применению распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 15.07.2020 № 86-р "Об утверждении Стандарта организации работы государственных учреждений социального обслуживания Московской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в распоряжении.Как уточнялось в документе от 2020 года, профилактические мероприятия в отношении посетителей учреждений и получателей услуг касались учреждения, оказывающие стационарное и полустационарное социальное обслуживание: реабилитационные центры, социальные приюты, кризисный центр, центр социального обслуживания населения и др.
https://ria.ru/20220404/koronavirus-1781637033.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
17:29 04.04.2022 (обновлено: 17:36 04.04.2022)
 
В подмосковных больницах отменили ограничения по коронавирусу

В Подмосковье отменили требования к стационарам по соблюдению профилактики от коронавируса

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале
Реанимационное отделение в госпитале - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Московской области отменили требования к стационарам по соблюдению профилактики от коронавируса, следует из распоряжения вице-губернатора, опубликованного 4 апреля на сайте регионального правительства.
"Признать не подлежащим применению распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 15.07.2020 № 86-р "Об утверждении Стандарта организации работы государственных учреждений социального обслуживания Московской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в распоряжении.
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Как уточнялось в документе от 2020 года, профилактические мероприятия в отношении посетителей учреждений и получателей услуг касались учреждения, оказывающие стационарное и полустационарное социальное обслуживание: реабилитационные центры, социальные приюты, кризисный центр, центр социального обслуживания населения и др.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19
 
 
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