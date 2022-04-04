https://ria.ru/20220404/ograblenie-1781667551.html
Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления
Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления - РИА Новости, 04.04.2022
Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления
Четырех человек задержали в Ростовской области после инсценировки ограбления банка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:12
2022-04-04T13:12
2022-04-04T13:46
сбербанк россии
происшествия
аксайский район
ростовская область
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Четырех человек задержали в Ростовской области после инсценировки ограбления банка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По предварительной информации, две сотрудницы Сбербанка перечислили сообщникам более 20 миллионов рублей, а затем предложили знакомому инсценировать разбойное нападение, чтобы скрыть хищение.Тот согласился и в оговоренный день зашел в балаклаве с оружием в отделение в Аксайском районе, похитил из кассы крупную сумму и скрылся.Другие детали случившегося в полиции пока не привели. По факту налета возбудили уголовное дело о разбое.О судьбе похищенных денег ничего не сообщается. Операция прошла во взаимодействии со службой безопасности Сбербанка.
https://ria.ru/20220404/zaderzhanie-1781598724.html
аксайский район
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, происшествия, аксайский район, ростовская область
13:12 04.04.2022 (обновлено: 13:46 04.04.2022)
Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления
Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления на 20 миллионов рублей