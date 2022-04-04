https://ria.ru/20220404/ograblenie-1781667551.html

Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления

Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления - РИА Новости, 04.04.2022

Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку ограбления

Четырех человек задержали в Ростовской области после инсценировки ограбления банка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:12

2022-04-04T13:12

2022-04-04T13:46

сбербанк россии

происшествия

аксайский район

ростовская область

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Четырех человек задержали в Ростовской области после инсценировки ограбления банка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По предварительной информации, две сотрудницы Сбербанка перечислили сообщникам более 20 миллионов рублей, а затем предложили знакомому инсценировать разбойное нападение, чтобы скрыть хищение.Тот согласился и в оговоренный день зашел в балаклаве с оружием в отделение в Аксайском районе, похитил из кассы крупную сумму и скрылся.Другие детали случившегося в полиции пока не привели. По факту налета возбудили уголовное дело о разбое.О судьбе похищенных денег ничего не сообщается. Операция прошла во взаимодействии со службой безопасности Сбербанка.

https://ria.ru/20220404/zaderzhanie-1781598724.html

аксайский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сбербанк россии, происшествия, аксайский район, ростовская область