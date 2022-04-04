22:01 04.04.2022 (обновлено: 22:06 04.04.2022)
Украинские силовики за час обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за час обстреляли два населенных пункта в республике
Последствия обстрелов ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Озеряновка и Байрак в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 13 мин калибром 120 миллиметров примерно за час, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 17.40 (cовпадает с мск) войска Украины выпустили четыре мины по Озеряновке, повторный обстрел данного населенного пункта произошел в 18.45, тогда выпустили пять мин. Украинские войска также выпустили четыре мины по населенному пункту Байрак в 17.58.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.