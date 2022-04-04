https://ria.ru/20220404/obstrely-1781785231.html

Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток"

Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток" - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток"

Украинские силовики используют при обстрелах города Попасная в Донбассе кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:39

2022-04-04T21:39

2022-04-04T21:58

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ПОПАСНАЯ, 4 апр - РИА Новости. Украинские силовики используют при обстрелах города Попасная в Донбассе кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин."Применяют (украинские силовики – ред.) кассетные бомбы и раскидывают мины "Лепестки", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что украинские силовики сбрасывают кассетные заряды с "Лепестками" с беспилотных летательных аппаратов. По его словам, помимо "Лепестков" украинские военнослужащие применяют в данном районе также противопехотные шрапнельные мины и мины, начиненные металлическими дротиками.Боевое применение противопехотных мин является достаточно простой процедурой. Например, минами советского производства ПФМ-1 ("Лепесток") или аналогичными им американскими BLU-43 можно за короткое время буквально засеивать огромные площади. Для их доставки могут использоваться артиллерийские системы, авиация или саперные машины.Последние модели противопехотных мин, массово производившиеся в последние годы холодной войны, представляют собой легкие контейнеры, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв такой мины зачастую не убивает сразу, а наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно, становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя ногу. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории, оставшиеся после вооруженных конфликтов, еще много лет представляют угрозу для мирных жителей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые зачастую игнорируют запреты, предупредительные знаки и заграждения, окружающие неразминированные зоны.

https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html

https://ria.ru/20220404/aviatsiya-1781774689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр