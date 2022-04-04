Рейтинг@Mail.ru
Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток" - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/obstrely-1781785231.html
Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток"
Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток" - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток"
Украинские силовики используют при обстрелах города Попасная в Донбассе кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:39
2022-04-04T21:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781560400_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_f7491ab3a11aca32e5438f600cc88f41.jpg
ПОПАСНАЯ, 4 апр - РИА Новости. Украинские силовики используют при обстрелах города Попасная в Донбассе кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин."Применяют (украинские силовики – ред.) кассетные бомбы и раскидывают мины "Лепестки", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что украинские силовики сбрасывают кассетные заряды с "Лепестками" с беспилотных летательных аппаратов. По его словам, помимо "Лепестков" украинские военнослужащие применяют в данном районе также противопехотные шрапнельные мины и мины, начиненные металлическими дротиками.Боевое применение противопехотных мин является достаточно простой процедурой. Например, минами советского производства ПФМ-1 ("Лепесток") или аналогичными им американскими BLU-43 можно за короткое время буквально засеивать огромные площади. Для их доставки могут использоваться артиллерийские системы, авиация или саперные машины.Последние модели противопехотных мин, массово производившиеся в последние годы холодной войны, представляют собой легкие контейнеры, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв такой мины зачастую не убивает сразу, а наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно, становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя ногу. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории, оставшиеся после вооруженных конфликтов, еще много лет представляют угрозу для мирных жителей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые зачастую игнорируют запреты, предупредительные знаки и заграждения, окружающие неразминированные зоны.
https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html
https://ria.ru/20220404/aviatsiya-1781774689.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781560400_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b7b7be82abc922f05bf57c9daaa2eea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
21:39 04.04.2022 (обновлено: 21:58 04.04.2022)
 
Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток"

Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ использовали в Попасной запрещенные мины "Лепесток"

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные
Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ, 4 апр - РИА Новости. Украинские силовики используют при обстрелах города Попасная в Донбассе кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
Бойцы батальона Азов под Широкино, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 19:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец
"Применяют (украинские силовики – ред.) кассетные бомбы и раскидывают мины "Лепестки", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские силовики сбрасывают кассетные заряды с "Лепестками" с беспилотных летательных аппаратов. По его словам, помимо "Лепестков" украинские военнослужащие применяют в данном районе также противопехотные шрапнельные мины и мины, начиненные металлическими дротиками.
Боевое применение противопехотных мин является достаточно простой процедурой. Например, минами советского производства ПФМ-1 ("Лепесток") или аналогичными им американскими BLU-43 можно за короткое время буквально засеивать огромные площади. Для их доставки могут использоваться артиллерийские системы, авиация или саперные машины.
Последние модели противопехотных мин, массово производившиеся в последние годы холодной войны, представляют собой легкие контейнеры, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв такой мины зачастую не убивает сразу, а наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно, становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя ногу. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории, оставшиеся после вооруженных конфликтов, еще много лет представляют угрозу для мирных жителей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые зачастую игнорируют запреты, предупредительные знаки и заграждения, окружающие неразминированные зоны.
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 20:21
Российская авиация уничтожила два украинских командных пункта и узла связи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала