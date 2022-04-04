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ВСУ выпустили более ста снарядов и мин по ДНР за сутки - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/obstrely-1781762169.html
ВСУ выпустили более ста снарядов и мин по ДНР за сутки
ВСУ выпустили более ста снарядов и мин по ДНР за сутки - РИА Новости, 04.04.2022
ВСУ выпустили более ста снарядов и мин по ДНР за сутки
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 100 снарядов и мин, под обстрелы попали районы шести населенных пунктов... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:49
2022-04-04T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 100 снарядов и мин, под обстрелы попали районы шести населенных пунктов республики."С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов. ️Под обстрелы попали районы шести населенных пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html
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донецкая народная республика
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украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, россия
18:49 04.04.2022 (обновлено: 18:52 04.04.2022)
 
ВСУ выпустили более ста снарядов и мин по ДНР за сутки

Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили более ста снарядов и мин по республике за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов ВСУ в ДНР
Последствия обстрелов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрелов ВСУ в ДНР
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 100 снарядов и мин, под обстрелы попали районы шести населенных пунктов республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов. ️Под обстрелы попали районы шести населенных пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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