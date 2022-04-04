https://ria.ru/20220404/obstrel-1781797477.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска примерно за 20 минут обстреляли Макеевку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T23:16

2022-04-04T23:16

2022-04-04T23:20

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска примерно за 20 минут обстреляли Макеевку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 22.04 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили восемь снарядов по Макеевке, и в 22.25 три снаряда по Ясиноватой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/spetsoperatsiya-1781796625.html

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макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, макеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина