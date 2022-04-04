https://ria.ru/20220404/obstrel-1781785662.html
Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР
Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР с применением минометов, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:41
2022-04-04T21:41
2022-04-04T21:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР с применением минометов, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.45 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением минометов 120 мм (6 мин)", - заявили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_155316c831375ae929af8f5334a4405d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика
Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново