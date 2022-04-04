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Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/obstrel-1781785662.html
Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР
Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР с применением минометов, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:41
2022-04-04T21:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР с применением минометов, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.45 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением минометов 120 мм (6 мин)", - заявили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика
21:41 04.04.2022
 
Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в поселке Калиново Луганской области
Последствия обстрела в поселке Калиново Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Последствия обстрела в поселке Калиново Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР с применением минометов, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.45 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением минометов 120 мм (6 мин)", - заявили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский солдат в городе Светлодарск под Донецком - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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"Они все здесь полягут". Что ждет украинскую армию в Донбассе
 
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