https://ria.ru/20220404/obstrel-1781729014.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:30
2022-04-04T16:30
2022-04-04T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781704839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
16:30 04.04.2022 (обновлено: 16:38 04.04.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР снарядами калибра 152 миллиметра