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ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/obstrel-1781634053.html
ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов
ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 04.04.2022
ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов
ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:09
2022-04-04T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, ВСУ использовали, в том числе, 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1749 ракет РСЗО БМ-21 "Град".СЦКК зафиксировано 1627 фактов ведения огня, в том числе по горловскому, донецкому и мариупольскому направлениям, "из них с применением тяжелого вооружения – 1449", уточнили в представительстве.По данным ведомства, за 47 дней зафиксировали повреждение 1 896 жилых домостроений и 488 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, днр
11:09 04.04.2022 (обновлено: 12:04 04.04.2022)
 
ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов

ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов, включая ракеты "Градов"

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, ВСУ использовали, в том числе, 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1749 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
СЦКК зафиксировано 1627 фактов ведения огня, в том числе по горловскому, донецкому и мариупольскому направлениям, "из них с применением тяжелого вооружения – 1449", уточнили в представительстве.
По данным ведомства, за 47 дней зафиксировали повреждение 1 896 жилых домостроений и 488 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие НМ ДНР во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
09:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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