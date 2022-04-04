https://ria.ru/20220404/obstrel-1781634053.html

ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов

ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 04.04.2022

ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов

ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:09

2022-04-04T11:09

2022-04-04T12:04

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. ВСУ за 47 дней выпустили по ДНР более 18,5 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, ВСУ использовали, в том числе, 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1749 ракет РСЗО БМ-21 "Град".СЦКК зафиксировано 1627 фактов ведения огня, в том числе по горловскому, донецкому и мариупольскому направлениям, "из них с применением тяжелого вооружения – 1449", уточнили в представительстве.По данным ведомства, за 47 дней зафиксировали повреждение 1 896 жилых домостроений и 488 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/dnr-1781611560.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр