https://ria.ru/20220404/obstrel-1781632788.html

Росгвардеец спас из горящей машины людей, попавших под обстрел на Украине

Росгвардеец спас из горящей машины людей, попавших под обстрел на Украине - РИА Новости, 04.04.2022

Росгвардеец спас из горящей машины людей, попавших под обстрел на Украине

Офицер Росгвардии вытащил из горящего автомобиля местных жителей, попавших под обстрел националистов при попытке эвакуации в Киевской области Украины, сообщает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:04

2022-04-04T11:04

2022-04-04T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

киевская область

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Офицер Росгвардии вытащил из горящего автомобиля местных жителей, попавших под обстрел националистов при попытке эвакуации в Киевской области Украины, сообщает пресс-служба ведомства.Сообщается, что националисты обстреляли автомобиль, в котором пытались эвакуироваться местные жители. В ходе обстрела автомобиль загорелся, люди не могли выбраться из него."На помощь им пришел офицер Росгвардии полковник полиции А. Христенко. Рискуя своей жизнью, под огнем боевиков он дал команду подразделению на огонь прикрытия, а сам вытащил пострадавших из горящего транспорта", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что офицер потом отвел людей в безопасное место и помог им эвакуироваться в больницу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/terakt-1781449591.html

https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), киевская область, ситуация в днр и лнр