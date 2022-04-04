10:35 04.04.2022 (обновлено: 12:27 04.04.2022)
В ДНР 25 человек пострадали за сутки из-за обстрелов
В ДНР 25 человек пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали за сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в понедельник штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав.
"За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики ... ранения различной степени тяжести получили 25 мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.