https://ria.ru/20220404/obstrel-1781619321.html

ВСУ за сутки выпустили 75 снарядов по населенному пункту Донецкий

ВСУ за сутки выпустили 75 снарядов по населенному пункту Донецкий - РИА Новости, 04.04.2022

ВСУ за сутки выпустили 75 снарядов по населенному пункту Донецкий

Украинские войска за сутки выпустили 75 снарядов по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, в том числе из "Града", сообщает в понедельник... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:08

2022-04-04T10:08

2022-04-04T10:14

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили 75 снарядов по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, в том числе из "Града", сообщает в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 75 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град" и минометов калибра 120 миллиметров по населенному пункту Донецкий", - сообщает оборонное ведомство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/mariupol-1781616664.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр