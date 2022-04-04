https://ria.ru/20220404/obstrel-1781599036.html

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T06:37

2022-04-04T06:37

2022-04-04T08:42

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

россия

киев

луганская народная республика

луганск

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в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, луганск, донбасс, вооруженные силы украины