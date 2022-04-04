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Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/obstrel-1781599036.html
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T06:37
2022-04-04T08:42
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
луганск
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, луганск, донбасс, вооруженные силы украины
06:37 04.04.2022 (обновлено: 08:42 04.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Представительство в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 6.00 с направления населенный пункт Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия калибра 152 миллиметра (пять снарядов)", — уточнили в СЦКК.

Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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