https://ria.ru/20220404/nds-1781648132.html

В Госдуме предложили отменить НДС на книжную продукцию

В Госдуме предложили отменить НДС на книжную продукцию - РИА Новости, 04.04.2022

В Госдуме предложили отменить НДС на книжную продукцию

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минфин с предложением отмены НДС на книжную продукцию в рамках поддержки читателей и РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:04

2022-04-04T12:04

2022-04-04T12:57

госдума рф

экономика

яна лантратова

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151988/40/1519884044_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_49138dd4a3463da21223b84596e2c0ff.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минфин с предложением отмены НДС на книжную продукцию в рамках поддержки читателей и бизнеса в условиях санкционного давления, документ есть в распоряжении РИА Новости."Прошу вас рассмотреть целесообразность отмены НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания и представить позицию министерства финансов", - отмечено в запросе на имя замминистра финансов.Как подчеркивает Лантратова, в условиях "глобальной макроэкономической нестабильности и беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада" было принято множество мер поддержки отраслей экономики, граждан и бизнеса, однако стоимость книг из-за "роста цен на бумагу и типографические услуги" значительно увеличилась."Считаю, что отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателей", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210316/nalog-1601411554.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, экономика, яна лантратова, министерство финансов рф (минфин россии)