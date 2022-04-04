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В Госдуме предложили отменить НДС на книжную продукцию
В Госдуме предложили отменить НДС на книжную продукцию - РИА Новости, 04.04.2022
В Госдуме предложили отменить НДС на книжную продукцию
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минфин с предложением отмены НДС на книжную продукцию в рамках поддержки читателей и РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:04
2022-04-04T12:04
2022-04-04T12:57
госдума рф
экономика
яна лантратова
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минфин с предложением отмены НДС на книжную продукцию в рамках поддержки читателей и бизнеса в условиях санкционного давления, документ есть в распоряжении РИА Новости."Прошу вас рассмотреть целесообразность отмены НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания и представить позицию министерства финансов", - отмечено в запросе на имя замминистра финансов.Как подчеркивает Лантратова, в условиях "глобальной макроэкономической нестабильности и беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада" было принято множество мер поддержки отраслей экономики, граждан и бизнеса, однако стоимость книг из-за "роста цен на бумагу и типографические услуги" значительно увеличилась."Считаю, что отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателей", - подчеркнула она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, экономика, яна лантратова, министерство финансов рф (минфин россии)
12:04 04.04.2022 (обновлено: 12:57 04.04.2022)
В Госдуме предложили отменить НДС на книжную продукцию
Депутат Лантратова попросила Минфин отменить НДС на книжную продукцию в условиях санкций
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минфин с предложением отмены НДС на книжную продукцию в рамках поддержки читателей и бизнеса в условиях санкционного давления, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть целесообразность отмены НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания и представить позицию министерства финансов", - отмечено в запросе на имя замминистра финансов.
Как подчеркивает Лантратова, в условиях "глобальной макроэкономической нестабильности и беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада" было принято множество мер поддержки отраслей экономики, граждан и бизнеса, однако стоимость книг из-за "роста цен на бумагу и типографические услуги" значительно увеличилась.
"Считаю, что отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателей", - подчеркнула она.