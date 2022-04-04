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Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781763312.html
Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным
Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным - РИА Новости, 04.04.2022
Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным
Украинские националисты многократно били руками и пинали ногами российских военнослужащих, попавших к ним в плен, рассказал побывавший в таком плену... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:56
2022-04-04T20:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты многократно били руками и пинали ногами российских военнослужащих, попавших к ним в плен, рассказал побывавший в таком плену военнослужащий ВС РФ Омар."Руки, ноги завязали, начали бить ... ногами по лицу, по голове били. Когда мне по лицу с ноги дали, я вырубился", - говорит Омар в видео, которое предоставили РИА Новости в Минобороны РФ.Военнослужащий отметил, что у него на тот момент была борода, из-за чего украинские солдаты называли его кадыровцем и чеченцем.По словам Омара, украинские военные угрожали ему повешением, говорили о том, что российских пленных "надо кастрировать". Были и такие угрозы, о которых военнослужащий не захотел рассказывать на камеру."Когда мы лежали с завязанными руками и ногами, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, я не видел, но помню, как он кричал, орал", - рассказал Омар.Кроме того, украинские военные снимали видео о том, как пинают пленных. Сослуживцы также рассказали Омару, что украинцы били их по рёбрам, а кого-то прикладом по голове.
https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html
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4.7
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7 495 645-6601
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Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов
Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов
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РИА Новости
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
18:56 04.04.2022 (обновлено: 20:34 04.04.2022)
 
Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным

Российский военнослужащий об отношении украинских националистов к пленным: связали и били

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты многократно били руками и пинали ногами российских военнослужащих, попавших к ним в плен, рассказал побывавший в таком плену военнослужащий ВС РФ Омар.
"Руки, ноги завязали, начали бить ... ногами по лицу, по голове били. Когда мне по лицу с ноги дали, я вырубился", - говорит Омар в видео, которое предоставили РИА Новости в Минобороны РФ.
Военнослужащий отметил, что у него на тот момент была борода, из-за чего украинские солдаты называли его кадыровцем и чеченцем.
По словам Омара, украинские военные угрожали ему повешением, говорили о том, что российских пленных "надо кастрировать". Были и такие угрозы, о которых военнослужащий не захотел рассказывать на камеру.
"Когда мы лежали с завязанными руками и ногами, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, я не видел, но помню, как он кричал, орал", - рассказал Омар.
Кроме того, украинские военные снимали видео о том, как пинают пленных. Сослуживцы также рассказали Омару, что украинцы били их по рёбрам, а кого-то прикладом по голове.
Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 18:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты насмерть забили российского военнопленного, заявил очевидец
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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