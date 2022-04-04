https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781763312.html

Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным

Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным - РИА Новости, 04.04.2022

Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным

Украинские националисты многократно били руками и пинали ногами российских военнослужащих, попавших к ним в плен, рассказал побывавший в таком плену... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:56

2022-04-04T18:56

2022-04-04T20:34

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты многократно били руками и пинали ногами российских военнослужащих, попавших к ним в плен, рассказал побывавший в таком плену военнослужащий ВС РФ Омар."Руки, ноги завязали, начали бить ... ногами по лицу, по голове били. Когда мне по лицу с ноги дали, я вырубился", - говорит Омар в видео, которое предоставили РИА Новости в Минобороны РФ.Военнослужащий отметил, что у него на тот момент была борода, из-за чего украинские солдаты называли его кадыровцем и чеченцем.По словам Омара, украинские военные угрожали ему повешением, говорили о том, что российских пленных "надо кастрировать". Были и такие угрозы, о которых военнослужащий не захотел рассказывать на камеру."Когда мы лежали с завязанными руками и ногами, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, я не видел, но помню, как он кричал, орал", - рассказал Омар.Кроме того, украинские военные снимали видео о том, как пинают пленных. Сослуживцы также рассказали Омару, что украинцы били их по рёбрам, а кого-то прикладом по голове.

https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html

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Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов 2022-04-04T18:56 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр