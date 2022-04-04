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В Москве открылась выставка "НАТО. Хроника жестокости" - РИА Новости, 04.04.2022
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В Москве открылась выставка "НАТО. Хроника жестокости"
В Москве открылась выставка "НАТО. Хроника жестокости" - РИА Новости, 04.04.2022
В Москве открылась выставка "НАТО. Хроника жестокости"
Выставка "НАТО. Хроника жестокости" открылась в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР). В девяти разделах экспозиции... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:22
2022-04-04T20:22
общество
елена цунаева
константин косачев
россия
нато
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Выставка "НАТО. Хроника жестокости" открылась в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР). В девяти разделах экспозиции демонстрируются уникальные документы из фондов музея, посвященные ключевым международным событиям, сообщила генеральный директор ГЦМСИР Ирина Великанова. В представленных материалах рассказывается о международных конфликтах с участием НАТО – от начала холодной войны до наших дней.Кроме того, на выставке можно увидеть ряд уникальных экспонатов, предоставленных Министерством обороны РФ."Мы благодарим Министерство обороны России за уникальные экспонаты, которые нам предоставили буквально на днях. Экспонаты хорошо показывают, кого на самом деле поддерживают все эти годы натовцы на Украине. Я думаю, у тех, кто придет на выставку и с ними ознакомится, вопросов о том, что делает на Украине наша армия, должно быть меньше", – отметила Ирина Великанова.По словам директора ГЦМСИР, оформление выставки стало первым опытом сотрудничества музея и молодых художников, которые работают в стиле монументальной росписи."Это молодые ребята, и все, что вы видите здесь, это творчество им навеяли те материалы, те фотографии, которые они увидели, которые связаны с событиями, которые происходили на протяжении этих 73 лет", – рассказала Ирина Великанова.Она уточнила, что благодаря молодым художникам выставка стала симбиозом артефактов и арта. "В результате, на наш взгляд, получилась очень сильная эмоциональная волна, которая никого не может оставить равнодушным", – сказала Великанова.В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал экспозицию чрезвычайно актуальной. Он отметил, что блок НАТО, который провозгласил себя оборонительным в 1991 году (когда закончилась холодная война), превратился в наступательный.Также он отметил, что за все годы холодной войны в альянс дополнительно вступили четыре государства, а после 1991 года в НАТО вступили еще 14 новых государств.Депутат Государственной Думы Елена Цунаева высказала убеждение, что выставка должна начать путешествие по всей стране.С этой инициативой согласился директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры Александр Воронко."Эту выставку должны увидеть как можно больше людей, и не только в Москве, поэтому Министерство культуры, естественно, будет работать в этом направлении", – заявил Воронко.Для посетителей выставка будет работать с 5 по 24 апреля. Вход на экспозицию "НАТО. Хроника жестокости" свободный для всех желающих.
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общество, елена цунаева, константин косачев, россия, нато
20:22 04.04.2022
 

В Москве открылась выставка "НАТО. Хроника жестокости"

© Фото : Владимир ЛебедевПосетители на выставке "НАТО. Хроника жестокости"
Посетители на выставке НАТО. Хроника жестокости - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : Владимир Лебедев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Выставка "НАТО. Хроника жестокости" открылась в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР). В девяти разделах экспозиции демонстрируются уникальные документы из фондов музея, посвященные ключевым международным событиям, сообщила генеральный директор ГЦМСИР Ирина Великанова. В представленных материалах рассказывается о международных конфликтах с участием НАТО – от начала холодной войны до наших дней.
Кроме того, на выставке можно увидеть ряд уникальных экспонатов, предоставленных Министерством обороны РФ.
"Мы благодарим Министерство обороны России за уникальные экспонаты, которые нам предоставили буквально на днях. Экспонаты хорошо показывают, кого на самом деле поддерживают все эти годы натовцы на Украине. Я думаю, у тех, кто придет на выставку и с ними ознакомится, вопросов о том, что делает на Украине наша армия, должно быть меньше", – отметила Ирина Великанова.
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По словам директора ГЦМСИР, оформление выставки стало первым опытом сотрудничества музея и молодых художников, которые работают в стиле монументальной росписи.
"Это молодые ребята, и все, что вы видите здесь, это творчество им навеяли те материалы, те фотографии, которые они увидели, которые связаны с событиями, которые происходили на протяжении этих 73 лет", – рассказала Ирина Великанова.
Она уточнила, что благодаря молодым художникам выставка стала симбиозом артефактов и арта. "В результате, на наш взгляд, получилась очень сильная эмоциональная волна, которая никого не может оставить равнодушным", – сказала Великанова.
В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал экспозицию чрезвычайно актуальной. Он отметил, что блок НАТО, который провозгласил себя оборонительным в 1991 году (когда закончилась холодная война), превратился в наступательный.
"Если до того страны альянса говорили, что они защищают себя от внешних угроз, то после 1991 года блок НАТО стал подчинять мир собственной воле и собственным интересам", – сказал Косачев.
Также он отметил, что за все годы холодной войны в альянс дополнительно вступили четыре государства, а после 1991 года в НАТО вступили еще 14 новых государств.
Депутат Государственной Думы Елена Цунаева высказала убеждение, что выставка должна начать путешествие по всей стране.
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С этой инициативой согласился директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры Александр Воронко.
"Эту выставку должны увидеть как можно больше людей, и не только в Москве, поэтому Министерство культуры, естественно, будет работать в этом направлении", – заявил Воронко.
Для посетителей выставка будет работать с 5 по 24 апреля. Вход на экспозицию "НАТО. Хроника жестокости" свободный для всех желающих.
 
ОбществоЕлена ЦунаеваКонстантин КосачевРоссияНАТО
 
 
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