09:06 04.04.2022 (обновлено: 12:41 04.04.2022)
Рогозин призвал НАТО не забывать, что Россия наблюдает за ней из космоса
Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россия наблюдает за НАТО из космоса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в день основания НАТО заявил, что альянс является главной угрозой миру, и призвал его членов помнить, что Россия наблюдает за ними из космоса.
"Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно (генсек НАТО Йенс. — Прим. ред.) Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата "Роскосмоса". Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду", — написал Рогозин в своем телеграм-канале.
К посту он прикрепил космический снимок штаб-квартиры альянса в Брюсселе, сделанный российским спутником "Ресурс-П".
Рогозин напомнил, что 4 апреля 1949 года представители двенадцати стран — Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции — подписали Североатлантический договор.
"Так родилась НАТО — главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну", — заявил гендиректор "Роскосмоса".