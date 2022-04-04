https://ria.ru/20220404/nato-1781610712.html

Рогозин призвал НАТО не забывать, что Россия наблюдает за ней из космоса

Рогозин призвал НАТО не забывать, что Россия наблюдает за ней из космоса - РИА Новости, 04.04.2022

Рогозин призвал НАТО не забывать, что Россия наблюдает за ней из космоса

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в день основания НАТО заявил, что альянс является главной угрозой миру, и призвал его членов помнить, что Россия... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:06

2022-04-04T09:06

2022-04-04T12:41

дмитрий рогозин

роскосмос

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в день основания НАТО заявил, что альянс является главной угрозой миру, и призвал его членов помнить, что Россия наблюдает за ними из космоса."Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно (генсек НАТО Йенс. — Прим. ред.) Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата "Роскосмоса". Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду", — написал Рогозин в своем телеграм-канале.К посту он прикрепил космический снимок штаб-квартиры альянса в Брюсселе, сделанный российским спутником "Ресурс-П".Рогозин напомнил, что 4 апреля 1949 года представители двенадцати стран — Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции — подписали Североатлантический договор."Так родилась НАТО — главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну", — заявил гендиректор "Роскосмоса".

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий рогозин, роскосмос, нато, россия