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Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов - РИА Новости, 04.04.2022
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Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов - РИА Новости, 04.04.2022
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов
Странам Евразийского экономического союза следует создать собственную систему защиты от глобальных рисков, включающую налог на продажу нерезидентами активов,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T05:06
2022-04-04T10:44
экономика
россия
вашингтон (город)
евразийский экономический союз
в мире
налоги
сергей глазьев
москва
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза следует создать собственную систему защиты от глобальных рисков, включающую налог на продажу нерезидентами активов, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.На фоне усиления западных санкций против России многие компании заявили, что приостанавливают деятельность или вовсе уходят из страны. Тем не менее некоторые из них выражают желание со временем вернуться, а другие ищут новых собственников для своих активов в России.Кроме того, полагает он, страны ЕАЭС должны иметь возможность ограничивать трансграничное перемещение капитала по представляющим угрозу операциям.Глазьев отметил также, что общий рынок ЕАЭС позволяет в значительной степени нейтрализовать действие санкций на российскую экономику."Поэтому Вашингтон угрожает их расширением на предприятия наших партнеров, которые активно сотрудничают с российскими, поддерживают с ними кооперационные связи", — сказал он.Тем не менее, по словам министра, это ни в коей мере не останавливает интеграцию стран ЕАЭС, а напротив, стимулирует расширение программ кооперации, замещение импорта и перевод торговли на национальные валюты.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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экономика, россия, вашингтон (город), евразийский экономический союз, в мире, налоги, сергей глазьев, москва
05:06 04.04.2022 (обновлено: 10:44 04.04.2022)
 
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов

Министр ЕЭК Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза следует создать собственную систему защиты от глобальных рисков, включающую налог на продажу нерезидентами активов, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
На фоне усиления западных санкций против России многие компании заявили, что приостанавливают деятельность или вовсе уходят из страны. Тем не менее некоторые из них выражают желание со временем вернуться, а другие ищут новых собственников для своих активов в России.

"Вопреки позиции США и МВФ нашим странам нужно договориться о создании национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации: создать институт резервирования по валютным операциям движения капитала; ввести налог на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого будет зависеть от срока владения активом", — сказал Глазьев.

Кроме того, полагает он, страны ЕАЭС должны иметь возможность ограничивать трансграничное перемещение капитала по представляющим угрозу операциям.
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Глазьев отметил также, что общий рынок ЕАЭС позволяет в значительной степени нейтрализовать действие санкций на российскую экономику.
"Поэтому Вашингтон угрожает их расширением на предприятия наших партнеров, которые активно сотрудничают с российскими, поддерживают с ними кооперационные связи", — сказал он.
Тем не менее, по словам министра, это ни в коей мере не останавливает интеграцию стран ЕАЭС, а напротив, стимулирует расширение программ кооперации, замещение импорта и перевод торговли на национальные валюты.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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ЭкономикаРоссияВашингтон (город)Евразийский экономический союзВ миреНалогиСергей ГлазьевМосква
 
 
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