https://ria.ru/20220404/naemniki-1781633605.html

СМИ: наемники едут на Украину через центр белорусской оппозиции в Польше

СМИ: наемники едут на Украину через центр белорусской оппозиции в Польше - РИА Новости, 04.04.2022

СМИ: наемники едут на Украину через центр белорусской оппозиции в Польше

Испанская газета Vanguardia пишет, что иностранные наемники попадают на Украину через центр белорусской оппозиции в Варшаве. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:09

2022-04-04T11:09

2022-04-04T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр лукашенко

украина

российская империя

россия

владимир путин

польша

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МАДРИД, 4 апр - РИА Новости. Испанская газета Vanguardia пишет, что иностранные наемники попадают на Украину через центр белорусской оппозиции в Варшаве.Как пишет издание, в течение последних пяти недель иностранные наемники, направляющиеся на Украину, прибывают в "Белорусский дом в Варшаве" - оппозиционный центр, выступающий против президента Белоруссии Александра Лукашенко.По словам руководителя "Белорусского дома в Варшаве" Алеся Зарембюка, через организацию прошли уже "более сотни молодых людей" из Белоруссии. Он добавил, что организация также "иногда помогает" гражданам других стран.Зарембюк уточнил, что те, у кого нет военного опыта, будут проходить подготовку на Украине. Те же, у кого он есть, "присоединяются к батальону Кастуся Калиновского", названного, как утверждает издание, в честь белорусского полководца, который вместе с польскими войсками сражался против Российской империи в 1863 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

российская империя

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр лукашенко, украина, российская империя, россия, владимир путин, польша