https://ria.ru/20220404/most-1781722507.html
Власти Югры запустили конкурс на строительство второго моста через Обь
Власти Югры запустили конкурс на строительство второго моста через Обь - РИА Новости, 04.04.2022
Власти Югры запустили конкурс на строительство второго моста через Обь
Власти Ханты-Мансийского автономного округа запустили конкурс на строительство второго мостового перехода через реку Обь, начальная цена контракта заявлена в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:12
2022-04-04T16:12
2022-04-04T16:23
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
россия
новый уренгой
обь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа запустили конкурс на строительство второго мостового перехода через реку Обь, начальная цена контракта заявлена в размере 62,5 миллиарда рублей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.Новый мост станет частью федерального автодорожного коридора "Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард" и "Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск", которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика - Азия и Северный широтный ход. По мнению властей, мост будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию Арктики и Северного морского пути, а также гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса.Протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 километра, в том числе 1,76 километра – длина непосредственно моста через реку. Мост и автодорога запроектированы c четырьмя полосами движения. Согласно объявленному тендеру, начальная цена составляет 62,5 миллиардов рублей, срок строительства объекта составит 42 месяца. Планируется, что строительство мостового перехода завершится в 2026 году.Первый мост через Обь протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале 2018 года губернатор Югры отмечала, что он давно исчерпал свой ресурс с точки зрения проходимости и сегодня используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением.
https://ria.ru/20211223/dorogi-1765066855.html
сургутский район
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, россия, новый уренгой, обь
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа запустили конкурс на строительство второго мостового перехода через реку Обь, начальная цена контракта заявлена в размере 62,5 миллиарда рублей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Новый мост станет частью федерального автодорожного коридора "Тюмень – Сургут
– Новый Уренгой
– Надым
– Салехард" и "Пермь – Ивдель
– Ханты-Мансийск
– Сургут – Нижневартовск
– Томск", которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика
- Азия
и Северный широтный ход. По мнению властей, мост будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России
, развитию Арктики и Северного морского пути, а также гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса.
"Ввод в эксплуатацию нового моста позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив эксплуатируемый мост через Обь
в Сургутском районе
, работающий в режиме трехкратной перегрузки, создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России", - говорится в сообщении.
Протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 километра, в том числе 1,76 километра – длина непосредственно моста через реку. Мост и автодорога запроектированы c четырьмя полосами движения. Согласно объявленному тендеру, начальная цена составляет 62,5 миллиардов рублей, срок строительства объекта составит 42 месяца. Планируется, что строительство мостового перехода завершится в 2026 году.
Первый мост через Обь протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале 2018 года губернатор Югры отмечала, что он давно исчерпал свой ресурс с точки зрения проходимости и сегодня используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением.