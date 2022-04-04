https://ria.ru/20220404/most-1781722507.html

Власти Югры запустили конкурс на строительство второго моста через Обь

Власти Югры запустили конкурс на строительство второго моста через Обь - РИА Новости, 04.04.2022

Власти Югры запустили конкурс на строительство второго моста через Обь

Власти Ханты-Мансийского автономного округа запустили конкурс на строительство второго мостового перехода через реку Обь, начальная цена контракта заявлена в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:12

2022-04-04T16:12

2022-04-04T16:23

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

россия

новый уренгой

обь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа запустили конкурс на строительство второго мостового перехода через реку Обь, начальная цена контракта заявлена в размере 62,5 миллиарда рублей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.Новый мост станет частью федерального автодорожного коридора "Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард" и "Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск", которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика - Азия и Северный широтный ход. По мнению властей, мост будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию Арктики и Северного морского пути, а также гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса.Протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 километра, в том числе 1,76 километра – длина непосредственно моста через реку. Мост и автодорога запроектированы c четырьмя полосами движения. Согласно объявленному тендеру, начальная цена составляет 62,5 миллиардов рублей, срок строительства объекта составит 42 месяца. Планируется, что строительство мостового перехода завершится в 2026 году.Первый мост через Обь протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале 2018 года губернатор Югры отмечала, что он давно исчерпал свой ресурс с точки зрения проходимости и сегодня используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением.

https://ria.ru/20211223/dorogi-1765066855.html

сургутский район

россия

новый уренгой

обь

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сургутский район, россия, новый уренгой, обь