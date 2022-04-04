Медведев назвал Моравецкого слетевшим с катушек псевдопремьером

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер Польши Матеуш Моравецкий, предложивший наложить санкции на членов ЕР, "слетел с катушек" на почве русофобии.



"В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS. Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно", - привел слова Медведева помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов. По состоянию на конец 2021 года в "Единой России" состояли более 2,3 миллиона человек.



Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.