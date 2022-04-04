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“Грэмми-2022": модный кошмар на красной дорожке - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220404/moda-1781661353.html
“Грэмми-2022": модный кошмар на красной дорожке
“Грэмми-2022": модный кошмар на красной дорожке - РИА Новости, 04.04.2022
“Грэмми-2022": модный кошмар на красной дорожке
Наряды знаменитостей на "Грэмми" разглядывают и обсуждают не менее внимательно, чем на "Оскаре". Кто из звезд в этом году удивил самыми странными и нелепыми... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:26
2022-04-04T13:26
грэмми
джаред лето
лени кравиц
джон ледженд
gucci
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культура
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Наряды знаменитостей на "Грэмми" разглядывают и обсуждают не менее внимательно, чем на "Оскаре". Кто из звезд в этом году удивил самыми странными и нелепыми образами на красной дорожке музыкальной премии — в материале РИА Новости.Снимите это немедленно!В этом году на звание “Худший наряд” претендовала чуть ли не каждая звезда, вышедшая на дорожку. То ли стилисты еще не отдохнули после “Оскара”, то ли всех сразу потянуло на безвкусные “нулевые”.Не спас в этот раз даже черный цвет, который, казалось бы, ничем не испортишь. Сложные крой, декор и фурнитура кого-то превратили в гостей из похоронной процессии, как например, Билли Айлиш. А некоторых — в поклонников БДСМ, как например, Дуа Липа.Джаред Лето в нелепой каракулевой шубе и кружевном жилете (традиционно, все от Gucci) напоминал пятилетнего мальчугана, устроившего погром в бабушкином шкафу.Чуть выигрышнее, по сравнению с коллегами, смотрелась Леди Гага. Певица в этот раз удивила не эпатажным образом, а, наоборот, чересчур сдержанным. Она облачилась в элегантное Armani Privé. Однако, смотря на ее тяжелый подол серебристого цвета, так и хотелось напеть: “А ты такой холодный, как айсберг в океане”.Заблудились в будуаре императрицы!Тренд на пышные платья в духе диснеевских принцесс актуален не первое десятилетие: красиво и эффектно. Но не на “Грэмми-2022”.Кантри-певица Кэрри Андервуд в Dolce &amp; Gabbana напоминала, скорее тыкву, нежели Золушку, собирающуюся на бал. Сложная каскадная драпировка утяжелила образ. Да и лента в тон из той же ткани, идущая через плечо шарма не прибавила.Крисси Тайген, модель и супруга Джона Ледженда в Nicole + Felicia тоже не дотянула до образа прекрасной принцессы или императрицы. Ее наряд напоминал, скорее, огромный сверток папиросной бумаги, который кто-то пытался распушить.Гротеск — наше все!Куда смотрела Хейли Бибер, когда собиралась на “Грэмми” со своим супругом Джастином Бибером — непонятно. Его мешковатый костюм Balenciaga явно создавали для Франкенштейна. Розовая шапочка-бини и ботинки на массивной подошве только добавили гротеска образу.Нелепо смотрелись наряды Lil Nas X и Синтии Эриво, которые, казалось, подражали то ли Киркорову, то ли Аллегровой.А на рэпершу Megan Thee Stallion, которая появилась в хищном Roberto Cavalli, после “Грэмми-2022” наверняка объявили охоту.А красота была?Несмотря на модный кошмар, устроенный на дорожке, удачные образы тоже были.Выигрышно смотрелись Пэрис Хилтон (знаменитая блондинка не изменила себе: стразы — ее любимый аксесуар), Эддисон Рэй, Оливия Родриго, легендарный Лени Кравиц и Doja Cat. Последняя обратила на себя внимание кокетливым нарядом. Она выбрала голубое платье Atelier Versace с игриво спадающей лямкой.
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грэмми, джаред лето, лени кравиц, джон ледженд, gucci, balenciaga, dolce & gabbana, дуа липа, versace, пэрис хилтон, музыка, знаменитости
13:26 04.04.2022
 

“Грэмми-2022": модный кошмар на красной дорожке

© REUTERS / Maria Alejandra CardonaDoja Cat на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми"
Doja Cat на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Наряды знаменитостей на "Грэмми" разглядывают и обсуждают не менее внимательно, чем на "Оскаре". Кто из звезд в этом году удивил самыми странными и нелепыми образами на красной дорожке музыкальной премии — в материале РИА Новости.

Снимите это немедленно!

В этом году на звание “Худший наряд” претендовала чуть ли не каждая звезда, вышедшая на дорожку. То ли стилисты еще не отдохнули после “Оскара”, то ли всех сразу потянуло на безвкусные “нулевые”.
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Билли Айлиш на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

Билли Айлиш на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
1 из 4

Билли Айлиш на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Джаред Лето на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

Джаред Лето на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
2 из 4

Джаред Лето на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Леди Гага на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

Леди Гага на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
3 из 4

Леди Гага на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© REUTERS / Steve Marcus

Джон Батист с наградами на 64-й церемонии "Грэмми"

Американский музыкант Джон Батист с наградами Грэмми на 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
4 из 4

Джон Батист с наградами на 64-й церемонии "Грэмми"

© REUTERS / Steve Marcus
1 из 4

Билли Айлиш на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
2 из 4

Джаред Лето на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
3 из 4

Леди Гага на красной дорожке 64-й церемонии "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
4 из 4

Джон Батист с наградами на 64-й церемонии "Грэмми"

© REUTERS / Steve Marcus
Не спас в этот раз даже черный цвет, который, казалось бы, ничем не испортишь. Сложные крой, декор и фурнитура кого-то превратили в гостей из похоронной процессии, как например, Билли Айлиш. А некоторых — в поклонников БДСМ, как например, Дуа Липа.
Джаред Лето в нелепой каракулевой шубе и кружевном жилете (традиционно, все от Gucci) напоминал пятилетнего мальчугана, устроившего погром в бабушкином шкафу.
Чуть выигрышнее, по сравнению с коллегами, смотрелась Леди Гага. Певица в этот раз удивила не эпатажным образом, а, наоборот, чересчур сдержанным. Она облачилась в элегантное Armani Privé. Однако, смотря на ее тяжелый подол серебристого цвета, так и хотелось напеть: “А ты такой холодный, как айсберг в океане”.

Заблудились в будуаре императрицы!

© AP Photo / Invision/Jordan StraussКэрри Андервуд на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми"
Кэрри Андервуд на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Кэрри Андервуд на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми"
Тренд на пышные платья в духе диснеевских принцесс актуален не первое десятилетие: красиво и эффектно. Но не на “Грэмми-2022”.
Кантри-певица Кэрри Андервуд в Dolce & Gabbana напоминала, скорее тыкву, нежели Золушку, собирающуюся на бал. Сложная каскадная драпировка утяжелила образ. Да и лента в тон из той же ткани, идущая через плечо шарма не прибавила.
© REUTERS / Maria Alejandra CardonaКрисси Тайген на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми"
Крисси Тайген на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
Крисси Тайген на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми"
Крисси Тайген, модель и супруга Джона Ледженда в Nicole + Felicia тоже не дотянула до образа прекрасной принцессы или императрицы. Ее наряд напоминал, скорее, огромный сверток папиросной бумаги, который кто-то пытался распушить.

Гротеск — наше все!

Куда смотрела Хейли Бибер, когда собиралась на “Грэмми” со своим супругом Джастином Бибером — непонятно. Его мешковатый костюм Balenciaga явно создавали для Франкенштейна. Розовая шапочка-бини и ботинки на массивной подошве только добавили гротеска образу.
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Джастин и Хейли Бибер на красной дорожке 64-й премии "Грэмми"

Джастин Бибер и Хейли Бибер на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
1 из 4

Джастин и Хейли Бибер на красной дорожке 64-й премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Lil Nas X на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

Lil Nas X на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
2 из 4

Lil Nas X на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Синтия Эриво на красной дорожке 64-й "Грэмми"

Синтия Эриво на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
3 из 4

Синтия Эриво на красной дорожке 64-й "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Megan Thee Stallion на 64-й церемонии премии "Грэмми"

Megan Thee Stallion на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
4 из 4

Megan Thee Stallion на 64-й церемонии премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
1 из 4

Джастин и Хейли Бибер на красной дорожке 64-й премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
2 из 4

Lil Nas X на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
3 из 4

Синтия Эриво на красной дорожке 64-й "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
4 из 4

Megan Thee Stallion на 64-й церемонии премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
Нелепо смотрелись наряды Lil Nas X и Синтии Эриво, которые, казалось, подражали то ли Киркорову, то ли Аллегровой.
А на рэпершу Megan Thee Stallion, которая появилась в хищном Roberto Cavalli, после “Грэмми-2022” наверняка объявили охоту.

А красота была?

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Пэрис Хилтон на красной дорожке 64-й премии "Грэмми"

Пэрис Хилтон на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
1 из 5

Пэрис Хилтон на красной дорожке 64-й премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Эддисон Рэй на 64-й церемонии премии "Грэмми"

Эддисон Рэй на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
2 из 5

Эддисон Рэй на 64-й церемонии премии "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Ленни Кравиц на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

Ленни Кравиц на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
3 из 5

Ленни Кравиц на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Оливия Родриго на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

Оливия Родриго на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
4 из 5

Оливия Родриго на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Doja Cat на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

Doja Cat на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
5 из 5

Doja Cat на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
1 из 5

Пэрис Хилтон на красной дорожке 64-й премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
2 из 5

Эддисон Рэй на 64-й церемонии премии "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
3 из 5

Ленни Кравиц на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
4 из 5

Оливия Родриго на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
5 из 5

Doja Cat на красной дорожке 64-й церемонии премии "Грэмми"

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
Несмотря на модный кошмар, устроенный на дорожке, удачные образы тоже были.
Выигрышно смотрелись Пэрис Хилтон (знаменитая блондинка не изменила себе: стразы — ее любимый аксесуар), Эддисон Рэй, Оливия Родриго, легендарный Лени Кравиц и Doja Cat. Последняя обратила на себя внимание кокетливым нарядом. Она выбрала голубое платье Atelier Versace с игриво спадающей лямкой.
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