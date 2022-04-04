https://ria.ru/20220404/moda-1781661353.html

“Грэмми-2022": модный кошмар на красной дорожке

“Грэмми-2022": модный кошмар на красной дорожке - РИА Новости, 04.04.2022

“Грэмми-2022": модный кошмар на красной дорожке

Наряды знаменитостей на "Грэмми" разглядывают и обсуждают не менее внимательно, чем на "Оскаре". Кто из звезд в этом году удивил самыми странными и нелепыми... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:26

2022-04-04T13:26

2022-04-04T13:26

грэмми

джаред лето

лени кравиц

джон ледженд

gucci

balenciaga

dolce & gabbana

культура

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Наряды знаменитостей на "Грэмми" разглядывают и обсуждают не менее внимательно, чем на "Оскаре". Кто из звезд в этом году удивил самыми странными и нелепыми образами на красной дорожке музыкальной премии — в материале РИА Новости.Снимите это немедленно!В этом году на звание “Худший наряд” претендовала чуть ли не каждая звезда, вышедшая на дорожку. То ли стилисты еще не отдохнули после “Оскара”, то ли всех сразу потянуло на безвкусные “нулевые”.Не спас в этот раз даже черный цвет, который, казалось бы, ничем не испортишь. Сложные крой, декор и фурнитура кого-то превратили в гостей из похоронной процессии, как например, Билли Айлиш. А некоторых — в поклонников БДСМ, как например, Дуа Липа.Джаред Лето в нелепой каракулевой шубе и кружевном жилете (традиционно, все от Gucci) напоминал пятилетнего мальчугана, устроившего погром в бабушкином шкафу.Чуть выигрышнее, по сравнению с коллегами, смотрелась Леди Гага. Певица в этот раз удивила не эпатажным образом, а, наоборот, чересчур сдержанным. Она облачилась в элегантное Armani Privé. Однако, смотря на ее тяжелый подол серебристого цвета, так и хотелось напеть: “А ты такой холодный, как айсберг в океане”.Заблудились в будуаре императрицы!Тренд на пышные платья в духе диснеевских принцесс актуален не первое десятилетие: красиво и эффектно. Но не на “Грэмми-2022”.Кантри-певица Кэрри Андервуд в Dolce & Gabbana напоминала, скорее тыкву, нежели Золушку, собирающуюся на бал. Сложная каскадная драпировка утяжелила образ. Да и лента в тон из той же ткани, идущая через плечо шарма не прибавила.Крисси Тайген, модель и супруга Джона Ледженда в Nicole + Felicia тоже не дотянула до образа прекрасной принцессы или императрицы. Ее наряд напоминал, скорее, огромный сверток папиросной бумаги, который кто-то пытался распушить.Гротеск — наше все!Куда смотрела Хейли Бибер, когда собиралась на “Грэмми” со своим супругом Джастином Бибером — непонятно. Его мешковатый костюм Balenciaga явно создавали для Франкенштейна. Розовая шапочка-бини и ботинки на массивной подошве только добавили гротеска образу.Нелепо смотрелись наряды Lil Nas X и Синтии Эриво, которые, казалось, подражали то ли Киркорову, то ли Аллегровой.А на рэпершу Megan Thee Stallion, которая появилась в хищном Roberto Cavalli, после “Грэмми-2022” наверняка объявили охоту.А красота была?Несмотря на модный кошмар, устроенный на дорожке, удачные образы тоже были.Выигрышно смотрелись Пэрис Хилтон (знаменитая блондинка не изменила себе: стразы — ее любимый аксесуар), Эддисон Рэй, Оливия Родриго, легендарный Лени Кравиц и Doja Cat. Последняя обратила на себя внимание кокетливым нарядом. Она выбрала голубое платье Atelier Versace с игриво спадающей лямкой.

https://ria.ru/20220328/oskar-1780386817.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

грэмми, джаред лето, лени кравиц, джон ледженд, gucci, balenciaga, dolce & gabbana, дуа липа, versace, пэрис хилтон, музыка, знаменитости