https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html

Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным

Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным - РИА Новости, 04.04.2022

Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает верным принятое ею в 2008 году решение, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО, сообщило... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:21

2022-04-04T14:21

2022-04-04T18:11

в мире

украина

ангела меркель

нато

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает верным принятое ею в 2008 году решение, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя политика.Владимир Зеленский ранее пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча Киевской области после появления видео, которое в Минобороны России охарактеризовали как постановку и провокацию.По словам пресс-секретаря экс-канцлера, Меркель "придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте". Тогда НАТО в связи с позицией Германии и Франции не стала предоставлять Украине план действий по подготовке к членству в альянсе.В то же время ее пресс-секретарь отметила, что бывший канцлер поддерживает "все усилия федерального правительства и международного сообщества государств по оказанию помощи Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781558657.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, ангела меркель, нато