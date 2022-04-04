14:21 04.04.2022 (обновлено: 18:11 04.04.2022)
Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным
DPA: Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе в 2021 году
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе в 2021 году. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает верным принятое ею в 2008 году решение, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя политика.
Владимир Зеленский ранее пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча Киевской области после появления видео, которое в Минобороны России охарактеризовали как постановку и провокацию.
В то же время ее пресс-секретарь отметила, что бывший канцлер поддерживает "все усилия федерального правительства и международного сообщества государств по оказанию помощи Украине".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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