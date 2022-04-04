https://ria.ru/20220404/mayaki-1781284356.html

От Кенигсберга до Владивостока: самые яркие маяки России

От Кенигсберга до Владивостока: самые яркие маяки России - РИА Новости, 04.04.2022

От Кенигсберга до Владивостока: самые яркие маяки России

Первый в России маяк был зажжен 4 апреля 1704 года на Государевом бастионе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Лишь спустя 100 лет появилась... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:00

2022-04-04T10:00

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морская держава

морская держава

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Первый в России маяк был зажжен 4 апреля 1704 года на Государевом бастионе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Лишь спустя 100 лет появилась официальная маячная служба, тогда же маяки – их называли сигнальными огнями – перевели из частной собственности в подчинение морского ведомства. РИА Новости публикует фотографии маяков из разных уголков страны.Терско-Орловский маякСамый старый каменный маяк Кольского полуострова называют также Орловским. Неподалеку от Терско-Орловского мыса моряки часто попадали в так называемое горло Белого моря – опасный участок, где встречаются несколько течений и скальные мели, поэтому строительство маяка было необходимо.Маяк заработал в сентябре 1842 года, за ним следил смотритель и пять служащих. Ближайшее село находилось на расстоянии около 20 км, а до Архангельска можно было добраться только летом на попутных судах. Даже отремонтировать сооружение было непросто. Так, в 1872 году на подходе к маяку перевернулся катер, везший строительный материал. Тогда погибло более 20 моряков.Две династии маячников – Куковеровых и Шишеловых – десятки лет следили за сооружением, делая проход судов безопасным.Маяк на мысе ДежневаМаяк на мысе Дежнева первым встречает новый день в России. Это не только сам "сигнальный огонь", но и памятник мореходу и землепроходцу Семену Дежневу.Впервые каменный крест в его честь был установлен здесь на холме Ингегрук в 1910 году. Его снесли с приходом советской власти, позже поставили вновь, но строение разрушилось под воздействием жестокого климата. Действующий памятник-маяк работает с 1998 года.Токаревский маякСейчас у Токаревского маяка любят фотографироваться влюбленные, по узкой насыпи к нему можно подойти достаточно близко. 12-метровое здание стоит на насыпи, это место называют токаревской кошкой (отлогий выступ берега).Маяк указывает путь морякам, которые идут к Владивостоку со стороны Амурского залива и заходят в пролив Босфор Восточный.Маяк БасаргинаСравнительно молодой маяк служит ориентиром для судов, которые идут проливом Босфор Восточный в бухту Золотой Рог и к Владивостоку.Его построили в 1937 году и поначалу считали не маяком, а светящимся навигационным знаком, так как башня была сделана из дерева и применялся ацетиленовый огонь. Лишь через 20 лет построили каменное здание высотой 8 метров от основания. Маяк светит на 10 миль зеленым огнем.Ялтинский маякМаяк был построен в 1908 году и своим красным огнем помогал морякам на расстоянии 11 миль. После Великой Отечественной войны заново отстроили здание, а оборудование стало мощнее: теперь красное свечение было видно с расстояния 13 миль.Ураган 1969 года чуть было не разрушил постройку, даже ялтинский волнолом дал трещину, но здание устояло. Начальник маяка Шевченко во время шторма сумел добраться до башни, включить резервный аппарат и тря дня ненастья следил за работой, чем спас множество проходящих судов.Вайдагубский маякПостроен в 1896 году на оконечности полуострова Рыбачий в Мурманской области. Его свет не только помогал морякам, но и способствовал развитию рыбного промысла в регионе: после появления маяка рыбаки перестали бояться подходить к губе ночью, поэтому к 1910 году здесь появилось около 20 различных предприятий.В годы войны он использовался как наблюдательный пункт. По маяку ориентировались на месте артиллеристы, которые защищали западное побережье полуострова. Во время боевых действий здание было уничтожено, а после отстроили красную круглую башню высотой 29 метров.Маяк в городе БалтийскеСамый западный маяк в России обеспечивает подход к порту Балтийск. Ранее он назывался Пиллау, так как находился на территории Восточной Пруссии. Немецкие военные при отступлении в период Великой Отечественной войны вывели маяк из строя, но уже 1953 году его восстановили. Сейчас он светит белым светом на расстояние 16 миль.Маяк ТолбухинМаяк стоит на искусственном острове на подходе к Санкт-Петербургу со стороны Балтийского моря.По поручению и эскизу Петра I здание решено было строить из камня, однако денег не хватило, поэтому временную постройку сделали из дерева. Позже она и дополнительные помещения сгорели при пожаре. Каменный маяк заработал только в 1810 году.Соловецкая церковь-маякМонастырь был построен на этом месте еще в середине XV века. Администрация обзавелась судами и пароходами и активно сотрудничала с беломорскими портами. Жители монастыря обустраивали вехи и бакены, но когда наладилось регулярное судоходство крупных пароходов, было решено построить маяк.Так в 1862 году на вершине Секирной горы появилась необычная церковь с куполом-маяком. Спустя 100 лет его капитально отремонтировали, подведя электропитание. Сегодня это самый высокий маяк на Белом море, он работает в автоматическом режиме и обеспечивает видимость до 10 миль.Текст подготовлен по открытым источникам.

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морская держава, россия