https://ria.ru/20220404/mariupol-1781790663.html

Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе

Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022

Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе

Боевики националистических формирований Украины в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:17

2022-04-04T22:17

2022-04-04T22:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

красный крест

национальный центр управления обороной рф

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780423434_0:228:3074:1957_1920x0_80_0_0_36539ab81efb61e2d9adcbcc9e57c958.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Боевики националистических формирований Украины в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Полностью организованная и подготовленная российской стороной гуманитарная операция по спасению мариупольцев и иностранных граждан была в очередной раз цинично сорвана. Оставшиеся в Мариуполе боевики националистических формирований в течение всего заявленного украинской стороной периода действия "режима тишины" вели интенсивный беспорядочный огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по гуманитарному коридору", - сказал Мизинцев.По словам генерала, из перехваченных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору."Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое", - пояснил начальник НЦУО.Он привел расшифровку одного из перехватов, переведённые с украинского языка: "Жнец: … ты где? Силок: Я на Газовой, со мной двадцать три. Мне приказ завтра уходить … (ненормативная лексика) с Красным Крестом. Жнец: А мы как … (ненормативная лексика)? Силок: Никак, остаетесь е… (ненормативная лексика) до последнего. Жнец: Тогда х... (ненормативная лексика) тебе, а не выход! Расх… (ненормативная лексика – расстреляем) всех на... (ненормативная лексика)".Мизинцев подчеркнул, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.

https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781790222.html

https://ria.ru/20220404/grady-1781789538.html

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, мариуполь, красный крест, национальный центр управления обороной рф, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)