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Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781790663.html
Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе
Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе
Боевики националистических формирований Украины в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:17
2022-04-04T22:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
красный крест
национальный центр управления обороной рф
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Боевики националистических формирований Украины в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Полностью организованная и подготовленная российской стороной гуманитарная операция по спасению мариупольцев и иностранных граждан была в очередной раз цинично сорвана. Оставшиеся в Мариуполе боевики националистических формирований в течение всего заявленного украинской стороной периода действия "режима тишины" вели интенсивный беспорядочный огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по гуманитарному коридору", - сказал Мизинцев.По словам генерала, из перехваченных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору."Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое", - пояснил начальник НЦУО.Он привел расшифровку одного из перехватов, переведённые с украинского языка: "Жнец: … ты где? Силок: Я на Газовой, со мной двадцать три. Мне приказ завтра уходить … (ненормативная лексика) с Красным Крестом. Жнец: А мы как … (ненормативная лексика)? Силок: Никак, остаетесь е… (ненормативная лексика) до последнего. Жнец: Тогда х... (ненормативная лексика) тебе, а не выход! Расх… (ненормативная лексика – расстреляем) всех на... (ненормативная лексика)".Мизинцев подчеркнул, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781790222.html
https://ria.ru/20220404/grady-1781789538.html
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в мире, мариуполь, красный крест, национальный центр управления обороной рф, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:17 04.04.2022 (обновлено: 22:21 04.04.2022)
 
Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе

Минобороны: украинские националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на блок-посту
Боец Народной милиции ДНР на блок-посту - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР на блок-посту
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Боевики националистических формирований Украины в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Полностью организованная и подготовленная российской стороной гуманитарная операция по спасению мариупольцев и иностранных граждан была в очередной раз цинично сорвана. Оставшиеся в Мариуполе боевики националистических формирований в течение всего заявленного украинской стороной периода действия "режима тишины" вели интенсивный беспорядочный огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по гуманитарному коридору", - сказал Мизинцев.
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По словам генерала, из перехваченных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору.
"Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое", - пояснил начальник НЦУО.
Он привел расшифровку одного из перехватов, переведённые с украинского языка: "Жнец: … ты где? Силок: Я на Газовой, со мной двадцать три. Мне приказ завтра уходить … (ненормативная лексика) с Красным Крестом. Жнец: А мы как … (ненормативная лексика)? Силок: Никак, остаетесь е… (ненормативная лексика) до последнего. Жнец: Тогда х... (ненормативная лексика) тебе, а не выход! Расх… (ненормативная лексика – расстреляем) всех на... (ненормативная лексика)".
Мизинцев подчеркнул, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольКрасный КрестНациональный центр управления обороной РФСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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