22:17 04.04.2022 (обновлено: 22:21 04.04.2022)
Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе
Минобороны: украинские националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе
Боец Народной милиции ДНР на блок-посту
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Боевики националистических формирований Украины в очередной раз сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Полностью организованная и подготовленная российской стороной гуманитарная операция по спасению мариупольцев и иностранных граждан была в очередной раз цинично сорвана. Оставшиеся в Мариуполе боевики националистических формирований в течение всего заявленного украинской стороной периода действия "режима тишины" вели интенсивный беспорядочный огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по гуманитарному коридору", - сказал Мизинцев.
По словам генерала, из перехваченных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору.
"Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое", - пояснил начальник НЦУО.
Он привел расшифровку одного из перехватов, переведённые с украинского языка: "Жнец: … ты где? Силок: Я на Газовой, со мной двадцать три. Мне приказ завтра уходить … (ненормативная лексика) с Красным Крестом. Жнец: А мы как … (ненормативная лексика)? Силок: Никак, остаетесь е… (ненормативная лексика) до последнего. Жнец: Тогда х... (ненормативная лексика) тебе, а не выход! Расх… (ненормативная лексика – расстреляем) всех на... (ненормативная лексика)".
Мизинцев подчеркнул, что эти факты подтверждают, что киевские власти не могут контролировать националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.