Россия во вторник утром вновь откроет гумкоридор из Мариуполя
Минобороны: Россия во вторник в 6:00 вновь откроет гуманитарный коридор из Мариуполя
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя
Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия с шести утра 5 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранцев и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить движение в порту Бердянска судов, задействованных в эвакуации, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на сложившуюся ситуацию, Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06:00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.