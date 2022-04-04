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Россия во вторник утром вновь откроет гумкоридор из Мариуполя - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781789935.html
Россия во вторник утром вновь откроет гумкоридор из Мариуполя
Россия во вторник утром вновь откроет гумкоридор из Мариуполя - РИА Новости, 04.04.2022
Россия во вторник утром вновь откроет гумкоридор из Мариуполя
Россия с шести утра 5 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранцев и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить движение в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:09
2022-04-04T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
бердянск
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия с шести утра 5 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранцев и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить движение в порту Бердянска судов, задействованных в эвакуации, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на сложившуюся ситуацию, Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06:00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781789233.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, бердянск, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, мариуполь
22:09 04.04.2022
 
Россия во вторник утром вновь откроет гумкоридор из Мариуполя

Минобороны: Россия во вторник в 6:00 вновь откроет гуманитарный коридор из Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя
Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия с шести утра 5 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранцев и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить движение в порту Бердянска судов, задействованных в эвакуации, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на сложившуюся ситуацию, Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06:00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права", - сказал Мизинцев.
Пересечение проспекта Металлургов и проспекта Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 22:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны надеется, что Турция повлияет на боевиков в Мариуполе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияБердянскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевМариуполь
 
 
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