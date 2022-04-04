https://ria.ru/20220404/mamm-1781662042.html

Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до мая

Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до мая - РИА Новости, 04.04.2022

Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до мая

Первая международная биеннале "Искусство будущего" в Мультимедиа Арт музее (МАММ) продлена до 15 мая. Об этом сообщается на сайте институции. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:07

2022-04-04T13:07

2022-04-04T13:07

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первая международная биеннале "Искусство будущего" в Мультимедиа Арт музее (МАММ) продлена до 15 мая. Об этом сообщается на сайте институции.В экспозиции — проекты, созданные на основе новейших технологий. Это нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность. "Интерактивные инсталляции позволят зрителям стать соучастниками творческого процесса", — объясняют в пресс-службе.На биеннале представлены работы таких авторов, как Михаль Ровнер, Рефик Анадол, Stanza и Филип Колберт, Nonotak Studio, Лу Ян. В выставке участвуют Павел Пепперштейн и Аристарх Чернышев, а также 16 выпускников Школы Родченко. Многие произведения создавались творческими группами, в которые кроме художников входили ученые и специалисты по новым технологиям.На биеннале запущена платформа artforthefuture.art, где представлено российское и зарубежное цифровое искусство. Мероприятие сопровождается офлайн- и онлайн-образовательной программой и мастер-классами.

https://ria.ru/20220401/vrubel-1781345551.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, музеи, выставки, мультимедиа арт музей