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Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до мая - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220404/mamm-1781662042.html
Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до мая
Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до мая - РИА Новости, 04.04.2022
Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до мая
Первая международная биеннале "Искусство будущего" в Мультимедиа Арт музее (МАММ) продлена до 15 мая. Об этом сообщается на сайте институции. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:07
2022-04-04T13:07
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первая международная биеннале "Искусство будущего" в Мультимедиа Арт музее (МАММ) продлена до 15 мая. Об этом сообщается на сайте институции.В экспозиции — проекты, созданные на основе новейших технологий. Это нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность. "Интерактивные инсталляции позволят зрителям стать соучастниками творческого процесса", — объясняют в пресс-службе.На биеннале представлены работы таких авторов, как Михаль Ровнер, Рефик Анадол, Stanza и Филип Колберт, Nonotak Studio, Лу Ян. В выставке участвуют Павел Пепперштейн и Аристарх Чернышев, а также 16 выпускников Школы Родченко. Многие произведения создавались творческими группами, в которые кроме художников входили ученые и специалисты по новым технологиям.На биеннале запущена платформа artforthefuture.art, где представлено российское и зарубежное цифровое искусство. Мероприятие сопровождается офлайн- и онлайн-образовательной программой и мастер-классами.
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новости культуры, искусство, музеи, выставки, мультимедиа арт музей
13:07 04.04.2022
 
Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до мая

Международную биеннале "Искусство будущего" в МАММ продлили до 15 мая

© РИА Новости / Сергей ПятаковПосетительница на международном биеннале "Искусство будущего" в Доме фотографии
Посетительница на международном биеннале Искусство будущего в Доме фотографии - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первая международная биеннале "Искусство будущего" в Мультимедиа Арт музее (МАММ) продлена до 15 мая. Об этом сообщается на сайте институции.
В экспозиции — проекты, созданные на основе новейших технологий. Это нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность.
"Интерактивные инсталляции позволят зрителям стать соучастниками творческого процесса", — объясняют в пресс-службе.
На биеннале представлены работы таких авторов, как Михаль Ровнер, Рефик Анадол, Stanza и Филип Колберт, Nonotak Studio, Лу Ян. В выставке участвуют Павел Пепперштейн и Аристарх Чернышев, а также 16 выпускников Школы Родченко. Многие произведения создавались творческими группами, в которые кроме художников входили ученые и специалисты по новым технологиям.
На биеннале запущена платформа artforthefuture.art, где представлено российское и зарубежное цифровое искусство. Мероприятие сопровождается офлайн- и онлайн-образовательной программой и мастер-классами.
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