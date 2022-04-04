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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/makeevka-1781620947.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска утром в понедельник обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметров, заявило... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:19
2022-04-04T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
владимир путин
россия
авдеевка
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел произошел в 9.00 мск со стороны населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, авдеевка
10:19 04.04.2022 (обновлено: 10:24 04.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Макеевку

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел произошел в 9.00 мск со стороны населенного пункта Авдеевка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияАвдеевка
 
 
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