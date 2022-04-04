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В ЛНР рассказали о налаживании жизни на освобожденных территориях - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/lnr-1781698520.html
В ЛНР рассказали о налаживании жизни на освобожденных территориях
В ЛНР рассказали о налаживании жизни на освобожденных территориях - РИА Новости, 04.04.2022
В ЛНР рассказали о налаживании жизни на освобожденных территориях
Шаг за шагом идет работа по налаживанию жизни на освобожденных территориях Луганской народной республики, уже созданы администрации, заявил в понедельник... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:02
2022-04-04T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шаг за шагом идет работа по налаживанию жизни на освобожденных территориях Луганской народной республики, уже созданы администрации, заявил в понедельник заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль."Сегодня мы, по сути, должны переформатировать ту жизнь, которая была на северных, так называемых наших территориях. Но сегодня этот процесс идет успешно, и менее чем за месяц уже созданы администрации", - сказал он в эфире "России 24". "Шаг за шагом работа по налаживанию жизни на этих территориях идет", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:02 04.04.2022
 
В ЛНР рассказали о налаживании жизни на освобожденных территориях

Замглавы Народного совета ЛНР Коваль: жизнь на освобожденных территориях налаживается

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шаг за шагом идет работа по налаживанию жизни на освобожденных территориях Луганской народной республики, уже созданы администрации, заявил в понедельник заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль.
"Сегодня мы, по сути, должны переформатировать ту жизнь, которая была на северных, так называемых наших территориях. Но сегодня этот процесс идет успешно, и менее чем за месяц уже созданы администрации", - сказал он в эфире "России 24". "Шаг за шагом работа по налаживанию жизни на этих территориях идет", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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