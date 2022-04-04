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Посол Литвы на Украине вернется в Киев - РИА Новости, 04.04.2022
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Посол Литвы на Украине вернется в Киев
Посол Литвы на Украине вернется в Киев - РИА Новости, 04.04.2022
Посол Литвы на Украине вернется в Киев
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что посол страны на Украине возвращается в Киев. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:35
2022-04-04T17:53
в мире
литва
украина
киев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что посол страны на Украине возвращается в Киев.Ранее министр сообщил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла."Литовский посол на Украине возвращается в Киев", - написал министр в понедельник в Twitter.В конце февраля литовский МИД сообщил, что посольство Литвы на Украине временно будет работать на границе с Польшей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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в мире, литва, украина, киев
17:35 04.04.2022 (обновлено: 17:53 04.04.2022)
 
Посол Литвы на Украине вернется в Киев

Посол Литвы на Украине Сарапинас вернется в Киев

© REUTERS / Vladyslav MusiienkoВолонтеры в Киеве укрепляют памятники княгине Ольге, апостолу Андрею и святым Кириллу и Мефодию мешками с песком
Волонтеры в Киеве укрепляют памятники княгине Ольге, апостолу Андрею и святым Кириллу и Мефодию мешками с песком - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Vladyslav Musiienko
Волонтеры в Киеве укрепляют памятники княгине Ольге, апостолу Андрею и святым Кириллу и Мефодию мешками с песком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что посол страны на Украине возвращается в Киев.
Ранее министр сообщил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла.
"Литовский посол на Украине возвращается в Киев", - написал министр в понедельник в Twitter.
В конце февраля литовский МИД сообщил, что посольство Литвы на Украине временно будет работать на границе с Польшей.
Посольство России в Литве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
15:59
Литва и Латвия понизят уровень дипломатических отношений с Россией
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
 
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