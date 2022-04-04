17:35 04.04.2022 (обновлено: 17:53 04.04.2022)
Посол Литвы на Украине вернется в Киев
Посол Литвы на Украине Сарапинас вернется в Киев
© REUTERS / Vladyslav MusiienkoВолонтеры в Киеве укрепляют памятники княгине Ольге, апостолу Андрею и святым Кириллу и Мефодию мешками с песком
Волонтеры в Киеве укрепляют памятники княгине Ольге, апостолу Андрею и святым Кириллу и Мефодию мешками с песком
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что посол страны на Украине возвращается в Киев.
"Литовский посол на Украине возвращается в Киев", - написал министр в понедельник в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.